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الرياضة

منتخبنا الوطني يبدأ تدريباته في أبوظبي استعداداً لكوريا الشمالية

منتخبنا الوطني يبدأ تدريباته في أبوظبي استعداداً لكوريا الشمالية
7 أكتوبر 2024 20:23


أبوظبي (وام)
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم تدريباته على ملعب جامعة نيوريورك في أبوظبي، استعداداً للقاء منتخب كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026، يوم الخمس المقبل على استاد هزاع بن زايد، وبعده منتخب أوزباكستان يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري في أوزباكستان.
وأعلن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو عن ضم كل من خالد الهاشمي، وفهد بدر إلى قائمة الفريق واستبعاد خميس المنصوري بسبب الإصابة.
وكان المنتخب قد أعلن قائمة تضم 25 لاعباً استعداداً لمشوار التصفيات. وسوف تغادر بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة العين غداً عقب ختام التدريبات استعداداً لمباراة كوريا الشمالية.ويخوض المنتخب الوطني مشوار التصفيات ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلاً من منتخبات كوريا الشمالية، وأوزباكستان، وقطر، وقيرغيزستان، وإيران.

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