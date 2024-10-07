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الرياضة

تن هاج على أعتاب الرحيل من مانشستر يونايتد

تن هاج على أعتاب الرحيل من مانشستر يونايتد
7 أكتوبر 2024 20:31


لندن (د ب أ)
يبدو أن أيام المدرب الهولندي إريك تن هاج في مانشستر يونايتد الإنجليزي باتت معدودة، بعد ظهور مالكا النادي جويل جلازر وجيم راتكليف في ملعب أولد ترافورد اليوم الاثنين.

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وشاهد راتكليف المباراة التي تعادل فيها مانشستر مع مضيفه أستون فيلا بهدف لمثله أمس الأحد، ليتعرض الفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي 20 مرة من قبل، لأسوأ بداية له في تاريخ الدوري الممتاز.
وانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو لراتكليف وجلازر وهما يدخلا ملعب أولد ترافورد اليوم الاثنين، لكن مانشستر أكد أن هذه الزيارة كان مخططا لها منذ فترة. وسيحضر جلازر أيضا الاجتماع ربع السنوي لمجلس استشاري المشجعين. وتزايدت التكهنات بشأن قرب رحيل تن هاج عقب هزيمة مانشستر ثلاث مرات في أول سبع مرات من الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر.

ايريك تن هاج
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
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