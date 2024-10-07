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الرياضة

مانشستر سيتي يكسب «الحُكم التاريخي» في «البريميرليج»

مانشستر سيتي يكسب «الحُكم التاريخي» في «البريميرليج»
7 أكتوبر 2024 21:06

مراد المصري (أبوظبي)
رحب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس، بالقرار الذي وصفته وسائل الإعلام الإنجليزية بـ «الحكم التاريخي» لصالحه ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اعتمدت محكمة التحكيم البريطانية إجراءات النادي الاقتصادية فيما يختص باتفاقيتي رعاية.
وأوضح مانشستر سيتي أن نتائج الحكم تنص على أن النادي نجح في مطالبته، وبحسب نص القرار أن قواعد معاملات الأطراف المرتبطة (APT) غير قانونية، وتم إلغاء قرارات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن معاملتين محددتين لرعاية نادي مانشستر سيتي، حيث وجدت المحكمة أن كلًا من قواعد معاملات الأطراف المرتبطة الأصلية وقواعد معاملات الأطراف المرتبطة الحالية «المعدلة» تنتهك قانون المنافسة في المملكة المتحدة وتنتهك متطلبات الإنصاف الإجرائي.
كما تبين أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أساءت استخدام موقفها المهيمن، وبالتالي قررت المحكمة أن القواعد غير عادلة من الناحية الهيكلية، وأن الرابطة كانت غير عادلة على وجه التحديد في كيفية تطبيقه لهذه القواعد على النادي في الممارسة العملية، وتبين أن القواعد تمييزية في طريقة عملها، لأنها استبعدت عمدًا قروض المساهمين، بالإضافة إلى هذه النتائج العامة بشأن الشرعية.
وألغت المحكمة قرارات محددة صادرة عن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لإعادة تحديد القيمة السوقية العادلة لصفقتين أبرمهما النادي، وقضت المحكمة بأن الرابطة توصلت إلى القرارات بطريقة غير عادلة من الناحية الإجرائية.
كما قضت المحكمة أيضاً بوجود تأخير غير معقول في تقييم الرابطة للقيمة السوقية العادلة لصفقتين من صفقات الرعاية التي أبرمها النادي، وبالتالي فإنها انتهكت قواعدها الخاصة.

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