منتخب الجوجيتسو يكثف استعداداته لـ«مونديال اليونان»

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، بكافة فئاته استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة العالم للجوجيتسو التي تستضيفها اليونان بين 24 أكتوبر و3 نوفمبر، وتنظم البطولة بشكلٍ مجمّع للفئات العمرية المختلفة والتي تشمل الناشئين والشباب والكبار، وتُمثل فرصة مثالية لمنتخبنا الوطني لمواصلة تألقه والدفاع عن اللقب.

ويشارك أبطال المنتخب الوطني في معسكرين تدريبيين متزامنين، حيث انطلق المعسكر التدريبي المخصص لفئتي الناشئين والشباب في مقر أكاديمية بنك أبوظبي الأول للجوجيتسو السبت 14 سبتمبر بمشاركة 90 لاعباً ولاعبة، ويستمر حتى الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري، بما يمثل خطوة مهمة في سياق تعزيز استعداداتهم لخوض منافسات البطولة، في حين انطلق المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب فئة الكبار 5 سبتمبر ويستمر لغاية 18 أكتوبر، بمشاركة 37 لاعباً ولاعبة إلى جانب عشرين رياضياً ورياضية من البرازيل، ما يمنح لاعبي المنتخب فرصة فريدة لاختبار مهاراتهم ومستوياتهم أمام رياضيين أقوياء يتبعون أساليب متنوعة.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، على أهمية المعسكرات التدريبية قائلاً: «يدخل منتخبنا الوطني البطولة حاملا لقب النسخ الأربع الماضية من البطولة، ويسعى لإحراز اللقب للمرة الخامسة على التوالي، ويأتي هذا المعسكر في ظل جهود الاتحاد الرامية إلى رفد اللاعبين بجميع المقومات اللازمة لمواصلة تفوقهم. وكلنا ثقة بقدرة لاعبينا على التألق وحصد أكبر عدد من الميداليات الملونة، وبأنهم سيكونون مصدر إلهام لكافة الرياضيين في الدولة، ولا سيما في ظل ما يواصلون إظهاره من مهارات فذة وقدرات متميزة وعزيمة لا تلين».

وأضاف: «فخورون بما حققه المنتخب الوطني من إنجازات متتالية على الساحة العالمية، ونعتبر هذه البطولة محطة مهمة في مسيرته نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. يحمل اللاعبون مسؤولية كبيرة في تمثيل الوطن بأفضل صورة، ونثق بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لرفع علم الإمارات عالياً على منصات التتويج».

من جانبه، أشار البرازيلي رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني، إلى أن برنامج المعسكر يشمل ثلاث فترات تدريبية يومياً، تركز على الجوانب الفنية والتكتيكية، بالإضافة إلى تعزيز معدلات اللياقة البدنية، مما يضمن جاهزية اللاعبين لخوض المنافسة. وقال: «المعسكر يساعد اللاعبين على تحسين قدراتهم الذهنية والبدنية على حد سواء. لقد شهدنا التزاماً وتفانياً كبيرين من اللاعبين، وهو ما يجعلنا متفائلين بقدرتهم على تحقيق إنجازات جديدة».

من جانبه، قال إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني لفئتي الشباب والناشئين: «نحن في مرحلة مهمة من الاستعدادات، حيث نحرص على منح اللاعبين الفرصة لخوض تدريبات قوية من أجل صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم. ويظهر جلياً مدى حماس اللاعبين وتركيزهم خلال التدريبات، ما يجعلنا مطمئنين إلى أنهم سيكونون على قدر التحدي ويقدمون ما في وسعهم. ستكون هذه البطولة فرصة مثالية للاعبين الشباب لإثبات قدراتهم وتقديم أداء مميز».



فرصة ثمينة

قالت البطلة شمّا الكلباني، إحدى أبرز لاعبات المنتخب الوطني: «المعسكر يشكل فرصة ثمينة لنا جميعاً لتطوير مهاراتنا والارتقاء بمستوياتنا. نحن نتدرب في ظروف مشابهة لأجواء البطولة، وهذا يساعدنا على تحسين أدائنا وتجاوز التحديات التي قد نواجهها. هدفنا هو رفع علم الإمارات عالياً والفوز بأكبر عدد من الميداليات».



قمة وصدارة

نجح المنتخب الوطني في التربع على عرش بطولة العالم للجوجيتسو على مدار أربع سنوات متتالية، حيث حقق منتخب الكبار في النسخة الماضية التي أقيمت في منغوليا 14 ميدالية ملونة، منها 8 ميداليات ذهبية، مما عزز مكانته كواحد من أقوى المنتخبات على الساحة العالمية. وفي فئتي الشباب والناشئين، تمكن المنتخب من الاحتفاظ بلقبه العالمي لأربع سنوات على التوالي، محققاً 46 ميدالية ملونة في النسخة الأخيرة التي أقيمت في كازاخستان.