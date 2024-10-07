الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الجوجيتسو يكثف استعداداته لـ«مونديال اليونان»

منتخب الجوجيتسو يكثف استعداداته لـ«مونديال اليونان»
8 أكتوبر 2024 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إقبال كبير على المشاركة في الجولة الرابعة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
ختام ناجح لفعاليات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في دالاس

يواصل المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، بكافة فئاته استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة العالم للجوجيتسو التي تستضيفها اليونان بين 24 أكتوبر و3 نوفمبر، وتنظم البطولة بشكلٍ مجمّع للفئات العمرية المختلفة والتي تشمل الناشئين والشباب والكبار، وتُمثل فرصة مثالية لمنتخبنا الوطني لمواصلة تألقه والدفاع عن اللقب.
ويشارك أبطال المنتخب الوطني في معسكرين تدريبيين متزامنين، حيث انطلق المعسكر التدريبي المخصص لفئتي الناشئين والشباب في مقر أكاديمية بنك أبوظبي الأول للجوجيتسو السبت 14 سبتمبر بمشاركة 90 لاعباً ولاعبة، ويستمر حتى الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري، بما يمثل خطوة مهمة في سياق تعزيز استعداداتهم لخوض منافسات البطولة، في حين انطلق المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب فئة الكبار 5 سبتمبر ويستمر لغاية 18 أكتوبر، بمشاركة 37 لاعباً ولاعبة إلى جانب عشرين رياضياً ورياضية من البرازيل، ما يمنح لاعبي المنتخب فرصة فريدة لاختبار مهاراتهم ومستوياتهم أمام رياضيين أقوياء يتبعون أساليب متنوعة.
وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، على أهمية المعسكرات التدريبية قائلاً: «يدخل منتخبنا الوطني البطولة حاملا لقب النسخ الأربع الماضية من البطولة، ويسعى لإحراز اللقب للمرة الخامسة على التوالي، ويأتي هذا المعسكر في ظل جهود الاتحاد الرامية إلى رفد اللاعبين بجميع المقومات اللازمة لمواصلة تفوقهم. وكلنا ثقة بقدرة لاعبينا على التألق وحصد أكبر عدد من الميداليات الملونة، وبأنهم سيكونون مصدر إلهام لكافة الرياضيين في الدولة، ولا سيما في ظل ما يواصلون إظهاره من مهارات فذة وقدرات متميزة وعزيمة لا تلين».
وأضاف: «فخورون بما حققه المنتخب الوطني من إنجازات متتالية على الساحة العالمية، ونعتبر هذه البطولة محطة مهمة في مسيرته نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. يحمل اللاعبون مسؤولية كبيرة في تمثيل الوطن بأفضل صورة، ونثق بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لرفع علم الإمارات عالياً على منصات التتويج».
من جانبه، أشار البرازيلي رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني، إلى أن برنامج المعسكر يشمل ثلاث فترات تدريبية يومياً، تركز على الجوانب الفنية والتكتيكية، بالإضافة إلى تعزيز معدلات اللياقة البدنية، مما يضمن جاهزية اللاعبين لخوض المنافسة. وقال: «المعسكر يساعد اللاعبين على تحسين قدراتهم الذهنية والبدنية على حد سواء. لقد شهدنا التزاماً وتفانياً كبيرين من اللاعبين، وهو ما يجعلنا متفائلين بقدرتهم على تحقيق إنجازات جديدة».
من جانبه، قال إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني لفئتي الشباب والناشئين: «نحن في مرحلة مهمة من الاستعدادات، حيث نحرص على منح اللاعبين الفرصة لخوض تدريبات قوية من أجل صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم. ويظهر جلياً مدى حماس اللاعبين وتركيزهم خلال التدريبات، ما يجعلنا مطمئنين إلى أنهم سيكونون على قدر التحدي ويقدمون ما في وسعهم. ستكون هذه البطولة فرصة مثالية للاعبين الشباب لإثبات قدراتهم وتقديم أداء مميز».

فرصة ثمينة
قالت البطلة شمّا الكلباني، إحدى أبرز لاعبات المنتخب الوطني: «المعسكر يشكل فرصة ثمينة لنا جميعاً لتطوير مهاراتنا والارتقاء بمستوياتنا. نحن نتدرب في ظروف مشابهة لأجواء البطولة، وهذا يساعدنا على تحسين أدائنا وتجاوز التحديات التي قد نواجهها. هدفنا هو رفع علم الإمارات عالياً والفوز بأكبر عدد من الميداليات».

قمة وصدارة
نجح المنتخب الوطني في التربع على عرش بطولة العالم للجوجيتسو على مدار أربع سنوات متتالية، حيث حقق منتخب الكبار في النسخة الماضية التي أقيمت في منغوليا 14 ميدالية ملونة، منها 8 ميداليات ذهبية، مما عزز مكانته كواحد من أقوى المنتخبات على الساحة العالمية. وفي فئتي الشباب والناشئين، تمكن المنتخب من الاحتفاظ بلقبه العالمي لأربع سنوات على التوالي، محققاً 46 ميدالية ملونة في النسخة الأخيرة التي أقيمت في كازاخستان.

منتخب الجوجيتسو
الجوجيتسو
بطولة العالم للجوجيتسو
آخر الأخبار
التوازن بين الجودة العالية والأسعار المقبولة يرتقي بمبيعات "إيكيا"
اقتصاد
التوازن بين الجودة العالية والأسعار المقبولة يرتقي بمبيعات "إيكيا"
اليوم 11:19
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في حي الشجاعية بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته ضد الفلسطينيين شمال غزة
8 أكتوبر 2024
دونالد ترامب وكامالا هاريس
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يتبادلان الاتهامات بـ«عدم الكفاءة»
8 أكتوبر 2024
شاحنة محترقة في دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا نرى أساساً حقيقياً لاتفاق سلام يقسم أوكرانيا «مؤقتاً»
8 أكتوبر 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية واسعة على جنوب لبنان
8 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©