«أبوظبي للشراع» يُحرز 8 ميداليات في عُمان

مسقط (الاتحاد)

واصل فريق أبوظبي للشراع الحديث تألقه بتحقيق إنجازٍ كبيرٍ في «أسبوع مصنعة» للإبحار الشراعي في نسخته الثالثة عشرة، والذي اختتم مساء أمس في سلطنة عُمان، حيث نجح في حصد 8 ميداليات في مختلف الفئات وسط مشاركة قوية لـ100 بحار من تسعة دول في المنافسة، وكانت البطولة قد بدأت من الرابع من أكتوبر واستمرت حتى مساء أمس، وسط سباقات وفئات متنوعة تمكن من خلالها فريق أبوظبي بسط نفوذه والسيطرة على المراكز الأولى.

وفي فئة أوبتمست عمومي، أحرز المتسابق عبد الله يحيى المركز الأول، بينما جاء خليفة الرميثي في المركز الثالث في نفس الفئة، وأحرز خليفة الرميثي أيضاً المركز الأول في فئة أوبتيمست تحت 12 سنة، بالإضافة إلى تحقيق فريق الأوبتيمست للمركز الثاني في سباق الفرق.

وفي منافسات الفتيات، تألقت مروى الحمادي بفوزها بالمركز الأول في فئة إلكا 4، فيما حقق عثمان الحمادي المركز الثاني في فئة إلكا 6، كما حصدت كاميليا القبيسي المركز الأول في فئة إلكا 6 للفتيات، وتوج حمزة آل علي بالمركز الثالث في فئة إلكا 7 عمومي.

وسجل فريق أبوظبي 8 ميداليات من أصل 30 ميدالية في عشر فئات متنوعة، ما يجعله الفريق صاحب الأرقام والأعلى ضمن النخبة في أسبوع مصنعة في سلطنة عمان.

من جهته، عبر سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: نهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تقديراً لدعمه الدائم والمستمر، هذا الإنجاز المميز ليس فقط لفريق أبوظبي، بل يمثل إنجازاً للإمارات ككل، وأضاف: يأتي هذا الإنجاز ليكمل مسيرة الفريق وتفوقه بإحراز مختلف المراكز الأولى في كافة المنافسات التي شارك فيها خلال الصيف الماضي، حيث أظهر أعضاء الفريق تميزهم في بطولات دولية عدة، كما يعكس هذا الإنجاز أيضاً التزام فريق أبوظبي بتعزيز مكانة الرياضات البحرية الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويبرز دوره في تحقيق تطلعات الوطن في المجال الرياضي.