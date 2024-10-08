11 مليون مشجع في موسم.. «إنه دوري ميسي»



نيويورك (أ ف ب)

حطّم الدوري الأميركي لكرة القدم الرقم القياسي بعدد الحضور الجماهيري الذي بلغ أكثر من 11 مليون مشجّع توافدوا إلى المباريات هذا الموسم حتى الآن، وذكرت الرابطة في بيان أن متوسّط الحضور الجماهيري في المباريات بلغ 22.340 مشجعا لكل مباراة، محطماً حاجز الـ11 مليون مشجع لأول مرة ،بعدما كان الرقم السابق مسجلاً بـ10.9 مليون مشجع عام 2024.

وقالت الرابطة إن حضور النجوم الدوليين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، لاعب إنتر ميامي الذي أدى وجوده في الدوري إلى نقل الأندية في كثير من الأحيان مبارياتها إلى ملاعب أكبر، ساعد في زيادة الحضور الجماهيري.

وأضافت «إن وصول النجوم الدوليين، وعمل الأندية على تقديم عروض باقات تذاكر فريدة للمشجعين هي من بين المحركات الرئيسة لاستمرار الزيادة القياسية في الحضور في الدوري الأميركي».

ولم يكتمل الموسم العادي بعد، إذ من المقرر أن تلعب 16 مباراة أخرى قبل انتهاء الموسم في 19 أكتوبر، وبحسب الأرقام، فإن هذا هو العام الثالث توالياً الذي يجذب فيه الدوري الأميركي أكثر من 10 ملايين مشجّع إلى الملاعب.