النني يحتفل بـ«الهدف الثامن» بعد غياب 1252 يوماً

علي معالي (أبوظبي)

في المباراة رقم 214 في مسيرته الاحترافية ببطولات الدوري في الملاعب الأوربية ما بين سويسرا وتركيا وإنجلترا ودوري أدنوك للمحترفين، استعاد المصري محمد النني لاعب الجزيرة نغمة التهديف من جديد، بعد هدفه الأول بملاعبنا في شباك نادي دبا الحصن من ضربة جزاء في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، في المباراة التي انتهت لمصلحة فخر أبوظبي بسداسية، وهو الهدف الثامن في مسيرته الاحترافية في دوريات مختلفة.

وهدف النني جاء بعد انتظار 1252 يوماً، وكان آخر هدف للنني في شباك نادي نيوكاسل بالدوري الإنجليزي، حيث فاز يومها أرسنال بهدفين دون رد في الجولة رقم 34 من موسم 2020-2021.

وهدف محمد النني في دبا الحصن هو الثامن في مشواره الاحترافي، والذي بدأ في بازل السويسري في شباك زيوريخ بالجولة الـ 30 في مباراة انتهت يومها 4-2، لبازل في موسم 2013-2014، وفي موسم 2014-2015 مع بازل أيضاً، سجل النني هدفين في مرمى جراسهوبر بالدوري السويسري (ذهاباً وإياباً)، وفي الموسم التالي بنفس الدوري أيضاً سجل هدفين في مرمى لوتسيرن ولوجانو، وانتقل بعدها في الموسم التالي إلى الدوري الإنجليزي بصفوف أرسنال، وخلال 4 مواسم لم ينجح النني في التسجيل، ثم انتقل إلى بشكتاش التركي وسجل هدفاً من الرباعية في مرمى جنتشلر بيرليجي بالجولة 34، وعاد النني إلى أرسنال موسم 2020-2021 وسجل هدفاً في مرمى نيوكاسل 2 مايو 2021، وشارك محمد النني في دوري أدنوك في 5 مباريات، بواقع 450 دقيقة.

وأصبح النني اللاعب رقم (9) من اللاعبين المصريين المحترفين بملاعبنا، الذين سجلوا أهدافاً بعد كل من حسني عبد ربه مع شباب الأهلي موسم 2008-2009 والذي سجل 7 أهداف، وأحمد إبراهيم مع عجمان موسم 2009-2010 سجل هدفاً واحداً، وشيكابالا مع الوصل سجل 4 أهداف في موسم 2012-2013، ومحمد زيدان مع بني ياس سجل 3 أهداف موسم 2012-2013، ومحمد أبوتريكه مع بني ياس سجل هدفين موسم 2012-2013، وعمرو السوليه مع نادي الشعب (سابقاً)، سجل 3 أهداف موسم 2015-2016، ويعتبر حسين الشحات مع العين الأكثر تأثيراً من اللاعبين المصريين في ملاعبنا بالأهداف وعدد المواسم، حيث سجل 7 أهداف موسم 2017-2018 وفي الموسم التالي سجل 6 أهداف، وآخر اللاعبين المصريين قبل النني، تواجد الراحل أحمد رفعت مع نادي الوحدة، وسجل هدفاً واحداً موسم 2022-2023.