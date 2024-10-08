«فيفا» يعاقب كنو لاعب المنتخب السعودي



الرياض (د ب أ)

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قراراً بإيقاف محمد كنو، لاعب المنتخب السعودي لثلاث مباريات، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف فرنك سويسري.

وجاءت تلك العقوبة بسبب ما وصفته اللجنة بالسلوك العنيف، والحصول على بطاقة حمراء في لقاء المنتخب السعودي مع الصين ،ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعرض كنو للطرد في الدقيقة 19 من المباراة، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو (فار)، بعد ضربه اللاعب المنافس من دون كرة. وتأكد غياب اللاعب عن مباريات المنتخب السعودي في التصفيات أمام اليابان الخميس المقبل والبحرين الثلاثاء القادم، وأستراليا 14 نوفمبر المقبل.