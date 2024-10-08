«الفرسان».. سباق الصدارة على «5 جبهات»



مراد المصري (أبوظبي)

يقال إن «النجاح مُعد»، وهذا هو الحال داخل أروقة نادي شباب الأهلي هذا الموسم، بعد انطلاقة مثالية في خمس من المسابقات الكروية الرئيسة التي ينفرد فيها بصدارة الترتيب، أو يزاحم حالياً على المقدمة بفارق الأهداف.

وقدم الفريق الأول بداية مثالية للغاية في دوري أدنوك للمحترفين، وحقق الفوز في جميع مبارياته الخمس الأولى من الموسم، ليتساوى مع الشارقة في المقدمة برصيد 15 نقطة، وهو صاحب أقوى خط هجوم برصيد 18 هدفاً.

وفي دوري المحترفين تحت 23 سنة، انفرد «الفرسان» بصدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، وذلك بعد فوزه على بني ياس 3-0، أمس، وهو أيضاً صاحب أقوى خط هجوم بـ 15 هدفاً.

كما يزاحم شباب الأهلي العين على صدارة ترتيب دوري تحت 21 سنة، برصيد 9 نقاط لكل فريق بالعلامة الكاملة بعد أول ثلاث جولات من المسابقة، وهو صاحب أقوى خط دفاع بالتساوي مع الظفرة باستقبال هدفين فقط.

وينفرد شباب الأهلي بصدارة ترتيب دوري تحت 18 سنة، مؤقتاً، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن العين الذي لعب مباراة أقل لحد الآن، ليوجد «الفرسان» في قلب المنافسة.

والأمر نفسه في دوري تحت 16 سنة، مع وجود شباب الأهلي بالمقدمة رفقة العين الذي يتقدم بفارق الأهداف، وبرصيد كل فريق 13 نقطة لحد الآن، من أربعة انتصارات وتعادل واحد، ويمتلك «الفرسان» أقوى خط دفاع رفقة النصر باستقبال 3 أهداف فقط.

وتعكس هذه النتائج المنظومة المتكاملة من الأكاديمية، وصولاً للفريق الأول، والاهتمام بمواصلة دعم المواهب في جميع الفئات، من أجل الاستمرارية على المدى الطويل.