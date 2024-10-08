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الرياضة

فاولز وآمنة القبيسي.. جولة سرعة بحلبة ياس مارينا

فاولز وآمنة القبيسي.. جولة سرعة بحلبة ياس مارينا
8 أكتوبر 2024 12:10
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    أبوظبي (الاتحاد)
    حظيت بطلة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين سيلفيا فاولز بتجربة حافلة بالإثارة، حيث رافقت آمنة القبيسي، أول سائقة سباق إماراتية، بجولة سرعة في حلبة ياس مارينا، وتزور فاولز أبوظبي للمشاركة في الفعاليات المرافقة لمباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي 2024، المقدمة من شركة القابضة ADQ.
    وأعربت فاولز، الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية أربع مرات، عن سعادتها بهذه التجربة، وقالت: «مسرورة بالفرصة لخوض هذه التجربة لأنني أحب السيارات والسرعة، ولا سيما برفقة سائقة موهوبة مثل آمنة».
    وتحدثت فاولز عن أوجه التشابه بين كرة السلة والقيادة، وسلطت الضوء على أهمية التدريب والحفاظ على التركيز، وقالت: «يتمثل التشابه الأبرز في الالتزام بالتدريب، فلكي تكون الأفضل يجب أن تتحلى بالإرادة وتقديم الأداء الجيد. ويمكن لجزء من الثانية إحداث فرق كبير، تماماً كما هو الحال في كرة السلة».
    كما أبدت فاولز إعجابها بالوجهات السياحية المتنوعة في أبوظبي، قائلة: «سمعت الكثير عن جامع الشيخ زايد الكبير وأريد بالتأكيد زيارته. كما أنني أعشق الفنون لذا أنوي زيارة متحف اللوفر أبوظبي».
    وفي حديثها عن تجربتها في مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي، أشادت فاولز بجهود الجهات المنظمة، وقالت: «قضيت أوقاتاً ممتعة ومسلية هنا، وتقدم أبوظبي أروع التجارب للزوار. ومن الرائع أن يجتمع عشاق الرياضة معاً، وأن نرى الرياضة تستقطب الجمهور من جميع أنحاء العالم».
    وعبّرت فاولز عن إعجابها بالقبيسي، في سياق حديثها عن تمكين المرأة والتعاون بين كرة السلة ورياضة السيارات، وقالت: «تتمتع آمنة بمهارات مذهلة، وقد أخبرتها أن تبدأ في تعليم الشابات كيفية القيادة. وتوفر مشاهدة نجاح النساء في تحقيق أمور مميزة إلهاماً عظيماً، خاصة في ظل ما يتمتعن به من فرص لعرض مواهبهن هنا في الشرق الأوسط، ما يساهم بجعل العالم مكاناً أفضل».
    وبدورها، قالت آمنة القبيسي بعد منح فاولز فرصة قيادة السيارة: «تتمتع فاولز ببعض مهارات القيادة، وكانت تجربة جميلة ولم أكن أشعر بالقلق من مرافقتها في هذه الجولة».
    وأضافت القبيسي حول تجربتها الأولى في مباريات كرة السلة بأبوظبي: «كانت هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها إحدى مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وكانت تجربة مميزة وحافلة بالترفيه».
    وتميزت الفعالية العالمية بالجمع بين رياضات عديدة وتجارب ثقافية متنوعة، وسلطت الضوء على التعاون المتزايد بين رياضة السيارات وكرة السلة في المنطقة. 

 

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