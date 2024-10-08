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الرياضة

«العود والقلمي» يرفرفان في «شراع دبي»

«العود والقلمي» يرفرفان في «شراع دبي»
8 أكتوبر 2024 12:30


دبي (الاتحاد)
تعود السفن الشراعية المحلية 60 قدماً للابحار من جديد، عندما ترتفع أشرعتها العملاقة «العود والقلمي» مع بداية الموسم الحالي 2024-2025 الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ظهر السبت المقبل في شواطئ لؤلؤة الخليج.
وتتابع اللجنة المنظمة كافة الإجراءات الخاصة بتنظيم الحدث بالتنسيق والتشاور مع الجهات المتعاونة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وإخطارها بموعد السباق والمتطلبات الخاصة لإنجاح الحدث، ويتضمن برنامج سباقات البطولة هذا الموسم 4 محطات، من بينها 3 جولات، الأولى يوم السبت المقبل، والثانية 26 الجاري والثالثة 9 نوفمبر المقبل، أما المحطة الرابعة فهي مسك ختام سباقات الموسم كرنفال القفال في نسخته رقم 34 والتي ستقام شهر مايو المقبل.
وكان آخر ظهور لسباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً في دبي، خلال سباق النسخة رقم 33 من كرنفال القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير، وحتى شواطئ دبي، والذي شهد تتويج طاقم السفينة نمران 211.

 

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