الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اكتمال عقد المشاركين في «بريمير بادل الدولية»

اكتمال عقد المشاركين في «بريمير بادل الدولية»
8 أكتوبر 2024 13:00

دبي (الاتحاد)
اكتمل عقد المشاركين في بطولة «بريميير بادل P1 دبي الدولية»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمها جالوب جلوبال بالتعاون مع اتحاد البادل ومجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتقام منافساتها في استاد سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر المقبل، وذلك مع تأهل فريقين من الرجال وفريق من السيدات، تضم بالمجمل 6 لاعبين ولاعبات في ختام تصفيات «الوايلد الكارد»، التي أقيمت في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي.
وفي فئة الرجال، تأهل الفريقان اللذان تواجها في المباراة النهائية للتصفيات، والتي شهدت تفوق الفريق المكون من إجناسيو جونزاليز وخافيير بويرتو على الفريق المكون من يوسف حسام وجوليان لاكامور بنتيجة 3- 6، و6-3، و3-6.
وفي منافسات السيدات حصل الفريق المكون من أنجيل كارو وجمينا سول بيريز على بطاقة التأهل، بعد فوزهما بالمركز الأول وتغلبهما على الفريق المكون من ماريا كونستانزا وسلفيا فيدال بنتيجة 6-4، و6-4.
وشارك في منافسات الوايلد كارد 96 لاعباً ولاعبة من المواطنين والمقيمين، مثلوا 48 فريقاً من الرجال والسيدات، 32 فريقاً من الرجال و16 فريقاً للسيدات.
وتستضيف دبي النسخة الافتتاحية من بطولة بريميير بادل P1 دبي الدولية التي تعد جزءاً من سلسلة بطولات تضم 25 جولة تتوزع على 18 دولة في خمس قارات، ويشارك في البطولة 256 لاعباً ولاعبة من أفضل اللاعبين في العالم يلعبون ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات، ويتنافسون على جوائز قيمة تبلغ قيمتها الإجمالية 470 ألف يورو (1.89 مليون درهم).

أخبار ذات صلة
إعادة افتتاح متجر V Perfumes في البرشاء
أحمد بن محمد يترأّس اجتماع مجلس دبي للإعلام
البادل تنس
مجلس دبي الرياضي
دبي
منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم
آخر الأخبار
«المركزي الصيني» يضخ 41.7 مليار يوان في النظام المصرفي
اقتصاد
«المركزي الصيني» يضخ 41.7 مليار يوان في النظام المصرفي
اليوم 14:08
«رابطة المحترفين» و«MBME» تُطلقان منصة «الذكاء الاصطناعي»
الرياضة
«رابطة المحترفين» و«MBME» تُطلقان منصة «الذكاء الاصطناعي»
اليوم 14:07
عالمان يفوزان بجائزة نوبل في الفيزياء
الترفيه
العالمان هوبفيلد وهينتون يفوزان بجائزة نوبل في الفيزياء
اليوم 14:05
الإنجليزي شون كيلي مدرباً لـ«أبوظبي للسباحة»
الرياضة
الإنجليزي شون كيلي مدرباً لـ«أبوظبي للسباحة»
اليوم 14:00
إطلاق خريطة جديدة للنقل العام في عجمان
علوم الدار
إطلاق خريطة جديدة للنقل العام في عجمان
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©