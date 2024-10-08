اكتمال عقد المشاركين في «بريمير بادل الدولية»

دبي (الاتحاد)

اكتمل عقد المشاركين في بطولة «بريميير بادل P1 دبي الدولية»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمها جالوب جلوبال بالتعاون مع اتحاد البادل ومجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتقام منافساتها في استاد سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر المقبل، وذلك مع تأهل فريقين من الرجال وفريق من السيدات، تضم بالمجمل 6 لاعبين ولاعبات في ختام تصفيات «الوايلد الكارد»، التي أقيمت في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي.

وفي فئة الرجال، تأهل الفريقان اللذان تواجها في المباراة النهائية للتصفيات، والتي شهدت تفوق الفريق المكون من إجناسيو جونزاليز وخافيير بويرتو على الفريق المكون من يوسف حسام وجوليان لاكامور بنتيجة 3- 6، و6-3، و3-6.

وفي منافسات السيدات حصل الفريق المكون من أنجيل كارو وجمينا سول بيريز على بطاقة التأهل، بعد فوزهما بالمركز الأول وتغلبهما على الفريق المكون من ماريا كونستانزا وسلفيا فيدال بنتيجة 6-4، و6-4.

وشارك في منافسات الوايلد كارد 96 لاعباً ولاعبة من المواطنين والمقيمين، مثلوا 48 فريقاً من الرجال والسيدات، 32 فريقاً من الرجال و16 فريقاً للسيدات.

وتستضيف دبي النسخة الافتتاحية من بطولة بريميير بادل P1 دبي الدولية التي تعد جزءاً من سلسلة بطولات تضم 25 جولة تتوزع على 18 دولة في خمس قارات، ويشارك في البطولة 256 لاعباً ولاعبة من أفضل اللاعبين في العالم يلعبون ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات، ويتنافسون على جوائز قيمة تبلغ قيمتها الإجمالية 470 ألف يورو (1.89 مليون درهم).