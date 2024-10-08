«الإمارات للكريكيت» يعلن تشكيل فريق «البيسبول»

دبي (الاتحاد)

أعلن بيسبول يونايتد، أول دوري بيسبول احترافي يركز على منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، عن خطة طموحة لتشكيل أول فريق بيسبول وطني في تاريخ دولة الإمارات، جاء هذا الإعلان عقب حصل بيسبول يونايتد على موافقة رسمية من مجلس الإمارات للكريكيت لإدارة فريق البيسبول الوطني لدولة الإمارات وتأسيس برنامج لتطوير لعبة للبيسبول في الدولة.

ومن المقرر أن يتنافس الفريق الجديد في بطولات البيسبول الدولية، بدءاً من بطولة بيسبول يونايتد كلاسيك العربية في دورتها الافتتاحية والتي ستقام في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2024 في ملعب بيسبول يونايتد الجديد في دبي.

وقدم بيسبول يونايتد خطة الفريق والبرنامج الخاص به إلى مجلس الإمارات للكريكيت كجزء من استراتيجية تطوير وتنمية لعبة البيسبول على مستوى المجتمع. وجاءت الموافقة الرسيمة للمجلس، تقديراً للمكانة المرموقة التي يتمتع بها بيسبول يونايتد كدوري بيسبول دولي يتمتع بسجل حافل، وتتيح الموافقة لبيسبول يونايتد الإشراف على اختيار اللاعبين، وتحسين مستواهم والمشاركة في مسابقات البيسبول في أنحاء العالم.

وقال كاش شيخ، رئيس مجلس إدارة، ورئيس تنفيذي ومؤسس مشارك في بيسبول يونايتد: «ببفضل رؤية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت، والدعم المستمر من خالد الزرعوني نائب الرئيس، ومباشر عثماني الأمين العام، تمكنا من الوصول إلى محطة مهمة أخرى للعبة البيسبول في هذه المنطقة».

وأضاف: «يهدف دوري بيسبول يونايتد الاحترافي إلى إرساء المعيار الذهبي للبيسبول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ونرى أن الطريقة الأكثر تأثيراً للارتقاء باللعبة تكمن في تطوير وتعزيز برامج المنتخبات الوطنية في هذا المنطقة من العالم. على مدى الأعوام الثلاثة الماضية قدمنا الدعم للعديد من الفرق الوطنية، بما فيها الهند وباكستان وسريلانكا ونيبال، ويسرنا إتاحة الفرصة لنا لتشكيل فريق وطني وبرنامج جديد للعبة البيسبول هنا في مقرنا الرئيس في دولة الإمارات».

وتابع: «إن تشكيل الفريق الجديد يشكل إنجازاً رائعاً ومصدر إلهام للكثير من اللاعبين الشباب والمدربين والمشجعين في أنحاء الإمارات. يسرنا تطبيق مناهج تدريب البيسبول والبروتوكول الخاص بنا، والعمل على تطوير الفريق الأكثر تنافسية قدر الإمكان. لا شك أن تشكيل فريق بيسبول الإمارات مصدر فخر واعتزاز للجميع».