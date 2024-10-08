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الرياضة

الإنجليزي شون كيلي مدرباً لـ«أبوظبي للسباحة»

الإنجليزي شون كيلي مدرباً لـ«أبوظبي للسباحة»
8 أكتوبر 2024 14:00

علي معالي (أبوظبي)
أعلن نادي أبوظبي للسباحة، التعاقد مع الإنجليزي شون كيلي مدرباً للنادي، في خطوة مهمة ونقلة نوعية لمسيرة السباحة، وبحثاً عن تأهيل جيل من السباحين يسهم في نهضة اللعبة بالدولة.
يمتلك شون كيلي أيرلندي الأصل سيرة ذاتية ميزة للغاية، حيث عمل مديراً لتطوير الأداء الرياضي بالاتحاد الإسباني منذ 2020، حتى قبيل التعاقد مع نادي أبوظبي، وقبلها مدرباً لمنتخب إنجلترا، الحائز ذهبية أولمبياد 2008 بكين في 10 كم، كما عمل مستشاراً للاتحاد البلجيكي للسباحة.
وأسهم المدرب الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات للسباحة الإنجليزية، منها 3 ميداليات في الألعاب الأولمبية، و5 ميداليات في بطولة العالم، و17 ميدالية في ألعاب الكومنولث، و9 ميداليات في البطولات الأوروبية، و10 ميداليات في بطولة أوروبا للناشئين.
وعبر المدرب الجديد عن سعادته بالتجربة المقبلة في مسيرته، وقال: «سعادتي كبيرة بالانضمام إلى فريق نادي أبوظبي للرياضات المائية، ونمتلك المقومات وفرصة مميزة لتغيير مستقبلنا في رياضة السباحة، وكذلك الرغبة والإرادة اللازمة لتحقيق ذلك».
وقال شون كيلي: «سيتم التخطيط للمشروع بعناية، ونسعى للتركيز على تحسين قاعدة السباحة لدينا من خلال توفير أفضل برامج التعليم والتدريب لضمان حصول لاعبينا على أفضل تجربة ممكنة في السباحة، مما يمكنهم من تحقيق النجاح والتميز على جميع المستويات، وأمامنا الكثير من العمل لننجزه، وأشعر بحماس كبير للبدء في المشوار الجديد».
من جانبه، عبر حميد الهوتي، رئيس النادي عن تفاؤله بالفترة المقبلة، وقال: «دعم واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي يساعد على مواصلة العمل والتطوير بشكل مستمر، وتعاقدنا مع خبير عالمي له خبرات أولمبية وعالمية سوف يسهم في دفع حركة النمو والتطور الفني بشكل كبير، ولدينا استراتيجية وخطط واعدة للسنوات الأربع المقبلة، نسعى من خلالها إلى تحقيق أعلى معدلات الإنجاز من حيث النتائج الفنية ،وانتشار السباحة وأعداد الممارسين».

 

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