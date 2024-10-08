ريال مدريد.. 1.7 مليار يورو «احتياطي عقود»!

مراد المصري (أبوظبي)

تصدر ريال مدريد الإسباني، قائمة أكثر 100 نادٍ حول العالم، من حيث إجمالي المبالغ المالية التي يمكنه من خلالها الحصول عليها مقابل اللاعبين المرتبطين بعقود مع النادي، سواءً المتواجدين في القائمة أو الذين يلعبون مع أندية أخرى على سبيل الإعارة، وذلك بإجمالي قيمة تبلغ 1.728 مليار يورو.

وجاء ذلك بحسب إحصائية نشرها المرصد الدولي لكرة القدم، والتي تم من خلالها احتساب ما يشبه «احتياطي عقود» الأندية للاعبين التي تمتلكها، باعتبارها إحدى الملكيات التي تعزز القوة المالية لهذه الأندية من خلال القدرة على التصرف بعقود هؤلاء اللاعبين من خلال البيع والتبادل في أسواق الانتقالات.

وضمت قائمة ريال مدريد 34 لاعباً، بمعدل قيمة تبلغ 50.8 مليون يورو لقيمة عقد اللاعب الواحد.

وجاء بالمركز الثاني في القائمة مانشستر سيتي الإنجليزي، بإجمالي 1.471 مليار يورو، لـ 39 لاعباً، بمعدل 37.7 للاعب الواحد، وهو ما يعزز القدرات الاستثمارية المميزة لهذا النادي.

وحل تشيلسي الإنجليزي بالمركز الثالث، بإجمالي 1.388 مليار يورو، وإن كان يأخذ في الاعتبار معضلة النادي في وجود عقود طويلة للغاية لبعض اللاعبين، كما أن القائمة تضم 54 لاعباً بالمجمل.

وحل أرسنال الإنجليزي، بالمركز الرابع، بإجمالي 1.225 مليار يورو، لـ 34 لاعباً.

وتواجد برشلونة بالمركز الخامس بإجمالي 1.124 مليار يورو، لـ 40 لاعباً.

وشملت بقية قائمة العشر الأوائل: ليفربول الإنجليزي 1.099 مليار يورو لـ 34 لاعب، باريس سان جيرمان الفرنسي 1.088 مليار يورو لـ 36 لاعباً، ومانشستر يونايتد الإنجليزي 989 مليون يورو، وتوتنهام الإنجليزي 886 مليون يورو، وباير ليفركوزن الألماني 862 مليون يورو.

وتواجد إنتر ميلان في صدارة الأندية الإيطالية بإجمالي 800 مليون يورو لـ 41 لاعباً، يليه أي سي ميلان 762 مليون يورو، ويوفنتوس 697 مليون يورو.

فيما حل بنفيكا في صدارة الأندية البرتغالية بـ 483 مليون يورو، يليه سبورتينج لشبونة 473 مليون يورو.

أما خارج أوروبا، فكان الأعلى بالميراس البرازيلي 211 مليون يورو لـ 42 لاعباً، ثم مواطنه فلامنجو 210 ملايين يورو لـ 47 لاعباً.

عربياً وُجد في القائمة ناديان من السعودية، الهلال 125 مليون يورو لـ 27 لاعباً، ثم النصر 124 مليون يورو لـ 37 لاعباً.