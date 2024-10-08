الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد.. 1.7 مليار يورو «احتياطي عقود»!

ريال مدريد.. 1.7 مليار يورو «احتياطي عقود»!
8 أكتوبر 2024 15:00

مراد المصري (أبوظبي)
تصدر ريال مدريد الإسباني، قائمة أكثر 100 نادٍ حول العالم، من حيث إجمالي المبالغ المالية التي يمكنه من خلالها الحصول عليها مقابل اللاعبين المرتبطين بعقود مع النادي، سواءً المتواجدين في القائمة أو الذين يلعبون مع أندية أخرى على سبيل الإعارة، وذلك بإجمالي قيمة تبلغ 1.728 مليار يورو. 
وجاء ذلك بحسب إحصائية نشرها المرصد الدولي لكرة القدم، والتي تم من خلالها احتساب ما يشبه «احتياطي عقود» الأندية للاعبين التي تمتلكها، باعتبارها إحدى الملكيات التي تعزز القوة المالية لهذه الأندية من خلال القدرة على التصرف بعقود هؤلاء اللاعبين من خلال البيع والتبادل في أسواق الانتقالات.
وضمت قائمة ريال مدريد 34 لاعباً، بمعدل قيمة تبلغ 50.8 مليون يورو لقيمة عقد اللاعب الواحد.
وجاء بالمركز الثاني في القائمة مانشستر سيتي الإنجليزي، بإجمالي 1.471 مليار يورو، لـ 39 لاعباً، بمعدل 37.7 للاعب الواحد، وهو ما يعزز القدرات الاستثمارية المميزة لهذا النادي.
وحل تشيلسي الإنجليزي بالمركز الثالث، بإجمالي 1.388 مليار يورو، وإن كان يأخذ في الاعتبار معضلة النادي في وجود عقود طويلة للغاية لبعض اللاعبين، كما أن القائمة تضم 54 لاعباً بالمجمل.
وحل أرسنال الإنجليزي، بالمركز الرابع، بإجمالي 1.225 مليار يورو، لـ 34 لاعباً.
وتواجد برشلونة بالمركز الخامس بإجمالي 1.124 مليار يورو، لـ 40 لاعباً.
وشملت بقية قائمة العشر الأوائل: ليفربول الإنجليزي 1.099 مليار يورو لـ 34 لاعب، باريس سان جيرمان الفرنسي 1.088 مليار يورو لـ 36 لاعباً، ومانشستر يونايتد الإنجليزي 989 مليون يورو، وتوتنهام الإنجليزي 886 مليون يورو، وباير ليفركوزن الألماني 862 مليون يورو.
وتواجد إنتر ميلان في صدارة الأندية الإيطالية بإجمالي 800 مليون يورو لـ 41 لاعباً، يليه أي سي ميلان 762 مليون يورو، ويوفنتوس 697 مليون يورو.
فيما حل بنفيكا في صدارة الأندية البرتغالية بـ 483 مليون يورو، يليه سبورتينج لشبونة 473 مليون يورو.
أما خارج أوروبا، فكان الأعلى بالميراس البرازيلي 211 مليون يورو لـ 42 لاعباً، ثم مواطنه فلامنجو 210 ملايين يورو لـ 47 لاعباً.
عربياً وُجد في القائمة ناديان من السعودية، الهلال 125 مليون يورو لـ 27 لاعباً، ثم النصر 124 مليون يورو لـ 37 لاعباً.

أخبار ذات صلة
جماهير فرنسا تتهم مبابي بالهروب من المنتخب
«نيران الغضب» تفتح ملف الأجندة الدولية.. «مبابي يفعل ما يريد»
ريال مدريد
مانشستر سيتي
ليفربول
الهلال السعودي
النصر السعودي
آخر الأخبار
خورفكان يدخل «المعسكر الداخلي»
الرياضة
خورفكان يدخل «المعسكر الداخلي»
اليوم 17:30
لوري يتقدم المشاركين في «جولف أبوظبي»
الرياضة
لوري يتقدم المشاركين في «جولف أبوظبي»
اليوم 17:00
مجموعة إينوك توسّع شبكة محطاتها المدمجة في الدولة
اقتصاد
مجموعة إينوك توسّع شبكة محطاتها المدمجة في الدولة
اليوم 16:51
ثاني الزيودي
اقتصاد
الزيودي: تجارة الإمارات تنمو 8 أضعاف المعدل العالمي
اليوم 16:30
أبوظبي(أرشيفية)
علوم الدار
انطلاق أعمال مؤتمر أبحاث الفضاء 2024 في أبوظبي
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©