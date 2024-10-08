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الرياضة

«رابطة المحترفين» و«MBME» تُطلقان منصة «الذكاء الاصطناعي»

«رابطة المحترفين» و«MBME» تُطلقان منصة «الذكاء الاصطناعي»
8 أكتوبر 2024 14:07

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المحترفين ومجموعة «إم. بي. إم. إي» الشركة الوطنية الرائدة في مجال العمل التكنولوجي والتحول الرقمي، الشريك الرسمي لمسابقات الرابطة، توقيع اتفاقية شراكة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر إنشاء منصة رقمية متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستغير طريقة تفاعل الجماهير وأصحاب المصلحة والأندية مع رياضة كرة القدم.
وتتميز هذه المنصة الرقمية بعدة مزايا وخصائص، هي ديجيتال فان جيت (Digital FanGate)، وهو نظام شامل يقدم تجارب مخصصة للمشجعين، ويوفر لهم فرص تفاعل حصرية تعزز الولاء والارتباط بالأندية المحترفة، وبرو وير (ProWare)، وهي عبارة عن مركز رقمي إبداعي لا يقتصر فقط على تقديم محتوى جذاب لتعزيز تفاعل المشجعين، بل يتضمن أيضاً أكاديمية كرة قدم رقمية ومكتبة شاملة، توفر للمشجعين واللاعبين الطموحين موارد تعليمية ومواد تدريبية وفهماً أعمق لرياضة كرة القدم، وبرو فلو (ProFlow)، وهو نظام إدارة وتحليلات متقدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يعمل على تبسيط العمليات وتحسين اتخاذ القرارات عبر أندية رابطة المحترفين، حلول الدفع المتطورة، كنظام دفع سلس وفي الوقت الحقيقي مدمج ضمن المنصة، يفوق النماذج التقليدية لتوفير أقصى درجات الراحة.
كما ستتضمن المنصة متاجر إلكترونية متكاملة، تتيح للمشجعين الوصول إلى المنتجات الرسمية والتذاكر والمنتجات الحصرية، مع دعم الأندية المحترفة في بناء علاقات أقوى مع جماهيرها وتوليد مصادر دخل جديدة.
وتأتي هذه الشراكة بين رابطة المحترفين الإماراتية وMBME بهدف تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تماشياً مع استراتيجية الرابطة 2020-2030 في مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي في القطاع الرياضي، وكرة القدم على وجه التحديد، حيث تم العمل على تصميم هذه المنصة الرقمية لتقديم تجربة كرة قدم شاملة بنظرة مستقبلية تجمع بين الذكاء الاصطناعي، وتفاعل المشجعين، ودعم الأندية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والتجارة الإلكترونية في نظام موحد ومتكامل.

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