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الرياضة

هاتون يُكمل ثلاثية «الملعب القديم» في «السباق إلى دبي» للجولف

هاتون يُكمل ثلاثية «الملعب القديم» في «السباق إلى دبي» للجولف
8 أكتوبر 2024 16:00

أبوظبي (الاتحاد)

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مع تبقي شهر واحد على انطلاق «التصفيات الختامية» لجولة دي بي ورلد لـ «السباق إلى دبي»، والتي ستقام في أبوظبي ودبي على التوالي بداية من 7 نوفمبر المقبل، حقق تيريل هاتون لقب بطولة ألفريد دونهيل لينكس، وذلك للمرة الثالثة في مسيرته بعد عامي 2016 و2017، في المنافسات التي احتضنها نادي سانت أندروز في أسكتلندا على «الملعب القديم» باعتباره أقدم ملعب جولف في العالم فتح أبوابه منذ 472 عاماً في عام 1552.
حسم الإنجليزي هاتون اللقب بعدما أنهى المنافسات برصيد 24 ضربة تحت المعدل، ليتقدم 67 خطوة دفعة واحدة في التصنيف العالمي الصادر اليوم لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، بعدما أصبح بالمركز 16 بإجمالي 1376 نقطة هذا الموسم.
واستفاد تومي فليتوود من حصوله على المركز الثالث في البطولة برصيد 21 ضربة تحت المعدل، ليتقدم 4 خطوات في تصنيف «السباق إلى دبي»، ويصبح بالمركز الخامس هذا الموسم بإجمالي 2066 نقطة.
وسيكون الموعد مع «الختام الكبير» لجولة دي بي ورلد، التي تقام بنظام جديد أكثر قوة ومشاركة لنجوم اللعبة، وتحتضنه الإمارات في نوفمبر المقبل، عبر بطولتين على التوالي وهما بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» وتقام من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً وتقام من 14 إلى 17 نوفمبر أيضاً، في حدثين متتاليين.
وتضم روزنامة جولة دي بي ورلد للجولف هذا الموسم 44 بطولة في 24 دولة حول العالم، وتقام منافساتها تحت شعار «السباق إلى دبي».
يذكر أن بطولة ألفريد دونهيل لينكس، أقيمت ضمن سلسلة «باك 9»، إذ يشهد الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد إقامة بطولات ضمن سلسلات دولية لكل سلسلة هويتها الخاصة في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار، قبل أن يختتم الموسم في الإمارات.

الجولف
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السباق إلى دبي
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