بالدموع.. إنييستا يعلن اعتزاله بعمر 40 عاماً



برشلونة (رويترز)

أعلن أندريس إنييستا لاعب وسط إسبانيا وبرشلونة السابق اعتزال كرة القدم اليوم بعد مسيرة مرصعة بالألقاب استمرت 24 عاما، وقال إنييستا، الذي كان نادي الإمارات آخر فريق يرتدي قميصه، وسط دموعه خلال مؤتمر صحفي «اسمحوا لي أن أكون عاطفيا قليلا اليوم، لم أكن أتوقع أن يأتي هذا اليوم أبدا، لم أتخيل ذلك على الإطلاق. نعم هذه الدموع التي ذرفتها هذه الأيام هي دموع العاطفة والفخر وليست دموع حزن»، وأضاف: «إنها دموع صبي من مدينة صغيرة مثل فوينتيالبيا، كان يحلم بأن يكون لاعب كرة القدم وحقق ذلك بعد الكثير من العمل الشاق والتضحية وعدم الاستسلام أبدا، وهي قيم رئيسية في حياتي، أشعر بالفخر الشديد بهذا المسار، مع كل الأشخاص الذين رافقوني».