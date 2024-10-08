«أبيض الناشئين» يلتقي هونج كونج ودياً



دبي (الاتحاد)

يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة نظيره منتخب هونج كونج يوم الجمعة على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، ويقيم أبيض الناشئين حالياً معسكراً في دبي استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر الجاري، حيثُ يلعب منتخبنا في المجموعة الثامنة التي تضم لاوس «المستضيف» وماليزيا ولبنان.

وتضم قائمة المنتخب في معسكر دبي 23 لاعباً، وهم: هود المنهالي، هزاع فيصل، عبدالله راشد، مايد اليماحي، فيصل محمد، عبدالله فهد، سعد مبارك، سهيل النوبي، مايد عادل، فهد خليل، إبراهيم يوسف، محمد ناصر، سالم عصام، محمد أحمد، محمد بطي، علي حسن، فارس علي، محمد يوسف، عمير يوسف، عبيد عمران، حميد إبراهيم، سعيد علي، سلطان ناصر.