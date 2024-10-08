لوري يتقدم المشاركين في «جولف أبوظبي»



أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف، مشاركة الإيرلندي شين لوري بطل النسخة الـ 14 في عام 2019، إلى جانب نخبة من اللاعبين العالميين، في منافساتها المقررة على ملعب «ياس لينكس» بجزيرة ياس بأبوظبي، في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وتعد البطولة المقبلة في أبوظبي أولى محطات التصفيات الختامية لجولة «دي بي ورلد»، وتعقبها بعد أسبوع، البطولة الختامية في عقارات جميرا للجولف بدبي.

وتضم القائمة العديد من الأبطال العالميين، مثل روري ماكلروي، وجاستن روز، وآدم سكوت، وتومي فليتوود، وروبرت ماكنتاير، بطل «جينيسيس» اسكتلندا المفتوحة، وثريستون لورانس، المصنف حالياً في المركز الثاني ضمن تصنيفات السباق إلى دبي.وأحرز لوري، خلال 2024، نجاحات استثنائية، إذ حقق 13 مركزاً ضمن أفضل 20 نتيجة عالمياً، بما في ذلك المركز السادس في كل من النسخة الـ 152 للبطولة المفتوحة، وبطولة بي جي إيه، كما تقاسم الفوز مع روري ماكلروي في بطولة زيوريخ الكلاسيكية في نيو أورليانز ضمن جولة بي جي إيه.