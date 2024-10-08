خورفكان يدخل «المعسكر الداخلي»

فيصل النقبي (خورفكان)

قرر خورفكان إقامة معسكر داخلي في ملاعب النادي، خلال فترة التوقف الحالية للدوري، بناءً على طلب من المدرب الروماني دانييل إيسايلا، كما يتم الاتفاق على خوض عدد من المباريات الودية، لضمان تجهيز اللاعبين بشكل جيد خلال هذه الفترة، استعداداً للاستحقات المقبلة، وأولها لقاء عجمان في كأس رئيس الدولة بعد فترة التوقف.

وتبحث الإدارة مع المدرب عدداً من الملفات المتعلقة ببعض اللاعبين، الذين تم الاستغناء عنهم، وعدم تسجيلهم في صفوف الفريق، حيث تسعى الإدارة، خلال الفترة المقبلة، للبحث في حلول للانتهاء من هذه الملفات وإغلاقها بشكل نهائي.

يذكر أن الفريق لديه 6 نقاط في دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزين على العروبة 2-1 وعلى الوصل 4-3، مقابل 3 خسائر أمام العين 1-5 وكلباء 0-2 والوحدة 0-1، كما خرج من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالخسار، ذهاباً وإياباً أمام الشارقة 0-1 و1-2.