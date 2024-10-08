بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تستعد لإطلاق «الجولة الرابعة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجوجيتسو اليوم اكتمال الاستعدادات لانطلاق الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لمنافسات فئة «البدلة»، والتي تنطلق الجمعة، وتقام منافساتها خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري في مجمّع زايد الرياضي بالفجيرة.

وأكدت اللجنة المنظمة إغلاق باب التسجيل للمشاركة في هذه الجولة قبل ثلاثة أيام من انطلاق المنافسات في خطوة تعكس الإقبال الاستثنائي من قبل الأندية والأكاديميات للمشاركة في هذه الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الرابعة منافسات حماسية بين نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة، حيث تأتي هذه الجولة ضمن الاستعدادات النهائية لتحديد المراكز الحاسمة في البطولة، قبل الجولة الختامية التي ستقام في أبوظبي.

من جانبه، يقول فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو: «تشهد بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو نمواً كبيراً في أعداد المشاركين من جولة إلى أخرى، ما يعكس حجم الشعبية المتزايدة التي تحظى بها هذه الرياضة على مستوى الدولة».

وتقام إجراءات قياس الوزن للاعبين واللاعبات المشاركين في هذه الجولة في كل من أكاديمية نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في الشارقة، وأدما في دبي والعين، وأكاديمية UAEJJF Arena في أبوظبي أيام الخميس والجمعة والسبت بين الساعة الخامسة والسابعة مساء.

كما يستضيف مجمع زايد الرياضي في الفجيرة فعالية قياس الوزن يوم الخميس بين الساعة الخامسة والسابعة مساء، وأيام الجمعة والسبت والأحد على فترتين صباحية ومسائية بين الخامسة والسابعة مساء، والسابعة والنصف والتاسعة صباحاً.

وتعتبر هذه الجولة هي الرابعة من أصل 5 جولات خلال الموسم الجاري، التي يتم تنظيمها في مختلف مناطق الدولة، وتستقطب مشاركات لاعبين من مختلف الفئات العمرية.