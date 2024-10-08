الإصابة تحرم مانشستر يونايتد من ماجواير لأسابيع!

لندن (د ب أ)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم أن مدافعه الدولي هاري ماجواير سيغيب لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي لحقت به أمس الأول الأحد.

وغادر ماجواير الملعب في نهاية الشوط الأول من المباراة التي تعادل فيها مع أستون فيلا، وكتب عبر حسابه على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور اليوم: «محبط لتعرضي للإصابة في نهاية الأسبوع، سأغيب لعدة أسابيع، لكني سأعود أقوى».

وشارك ماجواير (31 عاماً) في ثالث مباراة فقط منذ البداية في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن شارك من على مقاعد البدلاء أمام بورتو البرتغالي الأسبوع الماضي في الدوري الأوروبي وسجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

وغادر ماجواير معسكر المنتخب الإنجليزي تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي، قبل مواجهة اليونان وفنلندا في دوري أمم أوروبا.