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الرياضة

حمدان بن مبارك يشهد تدريبات المنتخب الوطني في أبوظبي

حمدان بن مبارك يشهد تدريبات المنتخب الوطني في أبوظبي
8 أكتوبر 2024 20:40

أبوظبي (الاتحاد)

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شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، تدريبات منتخبنا الوطني التي أجريت اليوم على ملعب جامعة نيويورك بالعاصمة أبوظبي، حيث يستعد «الأبيض» لمواجهة منتخب كوريا الشمالية يوم بعد غدٍ الخميس على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وحث معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان اللاعبين على التركيز خلال المباراة، وتقديم أداء جيد مع تحقيق نتيجة مثمرة، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير كل أسباب النجاح للمنتخب الوطني، متمنياً أن يُحقق الأبيض طموحات جمهوره.
حضر التدريبات نائبا رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة.

حمدان بن مبارك آل نهيان
اتحاد الكرة
المنتخب الوطني
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