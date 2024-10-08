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الرياضة

السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في يناير

السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في يناير
8 أكتوبر 2024 20:41

 
الرياض (د ب أ)

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أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الثلاثاء، استضافة المملكة منافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 2 إلى 6 يناير 2025 ويشارك في البطولة أربعة أندية، هي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، وإي سي ميلان وصيف النسخة الماضية من الدوري ويوفنتوس بطل كأس إيطاليا، وأتالانتا وصيف بطل الكأس.
وكانت السعودية قد استضافت أربع نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإيطالي، حيث كانت أولى النسخ على الأراضي السعودية عام 2018 في جدة، وتوج حينها يوفنتوس باللقب بعد فوزه على ميلان، ثم انتقلت البطولة إلى العاصمة الرياض عام 2019، حيث تمكن لاتسيو من تحقيق اللقب بعد فوزه على يوفنتوس، أما النسخة الثالثة فكانت في عام 2022، إذ تمكن إنتر ميلان من اعتلاء منصة التتويج بعد فوزه على ميلان، أما آخر النسخ فقد أُقيمت مطلع هذا العام، وتمكن فيها إنتر ميلان من المحافظة على لقبه بعد فوزه على نابولي.
ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد أن تمكن من الحصول عليه في تسع مناسبات، يليه إنتر ميلان بـ 8 ألقاب، ويأتي ميلان ثالثاً بـ 7 ألقاب، ثم لاتسيو بـ 5 ألقاب، وأخيراً روما ونابولي بلقبين لكل منهما.

الكرة الإيطالية
إنتر ميلان
اليوفي
المملكة العربية السعودية
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