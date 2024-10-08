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الرياضة

أبوظبي جراند سلام للجودو تطرق أبواب القرعة

أبوظبي جراند سلام للجودو تطرق أبواب القرعة
9 أكتوبر 2024 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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تتجه أنظار عشاق الجودو، اعتباراً من صباح بعد غدٍ الجمعة نحو صالة مبادلة أرينا، لمتابعة منافسات النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، التي تستمر لمده 3 أيام، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، وإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.
وتبلغ قيمة جوائز البطولة النقدية 154 ألف دولار، وتشهد إقامة النزالات التنافسية في 7 أوزان مختلفة للرجال ومثلها للسيدات، وستشهد توزيع 56 ميدالية ملونة منها، 14 ذهبية، و14 فضية، و28 برونزية لأصحاب المركزين الثالث والرابع في كل وزن، بجانب نقاط التأهل للأولمبياد القادم.
وانتظم منتخب الجودو مع بقية الفرق المشاركة في فندق البطولة، فيما تقام القرعة غداً الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور وفد من الاتحاد الدولي واتحاد الجودو، وعندها تتحدد المنتخبات المشاركة في البطولة بشكل نهائي قبل إغلاق باب الاشتراك عند الساعة الثانية من بعد ظهر غدٍ الخميس، ليتحدد العدد النهائي لمنتخبات النخبة.
 وتضم قائمة منتخب الإمارات الشاب للجودو الذي يشرف عليه المدرب فيكتور سيكتروف لاعب الفريق السابق والطاقم المساعد 15 لاعباً ولاعبة، من بينهم كوكبة من الصاعدين بهدف إعدادهم للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس، وضمت القائمة المختارة للمشاركة كلاً من: زايد فيصل النقبي، سيف سالم وحميد الشامسي «وزن تحت 60 كجم»، راشد الزعابي، زايد البلوشي، ونارمند بيان في «وزن تحت 66 كجم»، راشد المشجري، كريم عبد اللطيف ومخمد بيك في «وزن تحت 73 كجم»، عزان الزعابي وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وأرام جريجوريان «وزن تحت 90 كجم»، وحارب جمعة في وزن فوق 100 كجم، واللاعبتين بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، وميثاء محمد في وزن تحت 57 كجم.

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