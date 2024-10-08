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الرياضة

«سيدات أبوظبي الرياضي» يواجه صباح الماليزي في «الآسيوية»

«سيدات أبوظبي الرياضي» يواجه صباح الماليزي في «الآسيوية»
9 أكتوبر 2024 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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تشهد منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لأندية السيدات لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى، جولة مهمة وحاسمة لتحديد الفريقين المتأهلين بصورة مباشرة لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للسيدات لموسم 2024-2025، حيث تختتم مبارياتها مساء اليوم بملعب هانكو الرياضي بمدينة ووهان الصينية، ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني كحال المجموعات الأخرى، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث، وتقام منافسات دور الثمانية في يومي 22 و23 مارس 2025، فيما تقام مباريات نصف النهائي، والمباراة الختامية من 21 إلى 24 مايو المقبل.
وتبدأ جولة اليوم الحاسمة بلقاء مثير يجمع فريقي وهان جيانجهان الصيني، مستضيف تصفيات المجموعة الأولى، الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفوزه على صباح الماليزي وخسارته من فريق نادي أبوظبي الرياضي، والذي يواجه فريق هيونداي ستيل ريد إينجلز الكوري الجنوبي المتصدر برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن فريق نادي أبوظبي الرياضي، حيث تكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريقين.
ويلعب فريق نادي أبوظبي الرياضي، الذي يحتل المركز الثاني وصيفاً بفارق الأهداف من الفريق الكوري المتصدر، ومن دون هزيمة، والذي يلعب مع فريق صباح الماليزي، الذي يحتل المركز الرابع من دون رصيد من النقاط والأهداف إثر خسارته من الفريق الصيني 0 - 3 ومن الكوري 0 - 7.

دوري أبطال آسيا
ماليزيا
الصين
ووهان
نادي أبوظبي الرياضي
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