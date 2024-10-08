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الرياضة

نهيان بن مبارك يشارك في احتفالية استاد دبي للكريكيت

نهيان بن مبارك يشارك في احتفالية استاد دبي للكريكيت
9 أكتوبر 2024 01:11

دبي (الاتحاد)

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شارك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، في الاحتفالية الخاصة التي نظمها استاد دبي الدولي للكريكيت، بمناسبة استضافته المباراة الدولية رقم 100 منذ افتتاحه رسمياً في عام 2009.
جرت الاحتفالية على هامش منافسات النسخة التاسعة لكأس العالم للسيدات التي تحتضنها الدولة بملعبي دبي والشارقة، وتحديداً على هامش اللقاء المهم الذي جمع منتخبي الهند وباكستان في البطولة، الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وتابعه عبر محطات البث المباشرة الملايين من محبي وعشاق اللعبة على مستوى آسيا.
شارك في الاحتفالية التي تخللها الكشف عن لوحة تذكارية تسجل الرقم 100، وقطع كعكة الاحتفال، كل من خالد عبد الرحيم الزرعوني، نائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، وعبد الرحمن فلكناز، الشريك المؤسس لمدينة دبي الرياضية التي تتضمن الاستاد، وزايد عباس، عضو مجلس الإدارة، المتحدث الرسمي باسم المجلس.

نهيان بن مبارك
الكريكيت
دبي
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