«الأبيض» يرسم خطة كوريا الشمالية في «الحصة الأخيرة»

معتز الشامي (أبوظبي)

شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، تدريبات منتخبنا الوطني التي أجريت أمس على ملعب جامعة نيويورك بالعاصمة أبوظبي، حيث يستعد «الأبيض» لمواجهة منتخب كوريا الشمالية يوم غدٍ الخميس على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحث معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان اللاعبين على التركيز خلال المباراة، وتقديم أداء جيد مع تحقيق نتيجة مثمرة، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير كل أسباب النجاح للمنتخب الوطني، متمنياً أن يُحقق الأبيض طموحات جمهوره.

حضر التدريبات نائبا رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة.

ويؤدي منتخبنا الوطني تدريبه الأخير في السادسة مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، استعداداً للمواجهة المرتقبة، حيث يدخلها «الأبيض» بطموحات عالية لتحقيق نتيجة إيجابية تضعه في فلك المنافسة على تصدر المجموعة الأولى، قبل المواجهة المقبلة أمام منتخب أوزبكستان، متصدر المجموعة، الثلاثاء المقبل. وكان جهاز المنتخب قد استدعى خالد الهاشمي، وفهد بدر لقائمة المنتخب، فيما استبعد خميس المنصوري بداعي الإصابة، لتصبح القائمة 26 لاعباً، التحقوا بالتدريبات مساء أمس، بعد نهاية مواجهات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويعوّل المدرب البرتغالي باولو بينتو على جاهزية جميع العناصر لخوض لقاء لن يكون سهلاً أمام منافس يمتلك القدرات والدوافع، خاصة بعد تعادله إيجابياً أمام قطر في الجولة الماضية، واحتلاله الترتيب الرابع، وحذر بينتو لاعبي المنتخب، خلال المحاضرة الفنية الأخيرة من سرعة لاعبي كوريا الشمالية، وقتاليتهم في الملعب، ما يتطلب ضرورة اللعب بروح قتالية عالية لمواجهة الأداء المتحفظ من المنافس الذي يلعب بطريقة الاعتماد على المرتدات، واستغلال الأخطاء الدفاعية التي تظهر خلال المباراة، لاسيما الشوط الثاني.

من جانبه، أكد ياسر سالم، مشرف منتخبنا الوطني، جاهزية اللاعبين لخوض مباراة قوية أمام كوريا الشمالية، مشيراً إلى أن الهدف الذي اتفق عليه الجميع هو ضرورة تحقيق النتائج الإيجابية، لتعويض إخفاق الأبيض أمام إيران في الجولة الماضية، وتابع «هدفنا الخروج بالعلامة الكاملة، وثقتنا كبيرة في اللاعبين وفي روحهم القتالية، وهناك رغبة كبيرة في ضرورة مواصلة المنافسة بقوة على حظوظ المنتخب في ظل تقارب جميع المنتخبات».

طاقم تحكيم أردني

عيَّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم أردنياً لإدارة مباراة المنتخب الوطني أمام كوريا الشمالية، بقيادة أدهم المخادمة (ساحة) محمد الخلف (المساعد الأول) أحمد مؤنس (المساعد الثاني) أحمد فيصل (الحكم الرابع)، عبدالله جمالي من دولة الكويت (حكم الفيديو)، ومواطنه هاشم الإبراهيم (حكم الفيديو المساعد).