إسبانيا تُسرح «الجناح» في «الأمم الأوروبية»!

مدريد (أ ف ب)



خسرت إسبانيا، المتوجة هذا الصيف بلقب كأس أوروبا، جهود «الجناح» المهاجم نيكو وليامز لمباراتيها في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم ضد الدنمارك وصربيا، وذلك بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه أتلتيك بلباو.

والتحق وليامز بمعسكر المنتخب الوطني في لاس روساس بالقرب من مدريد، لكن تم تسريحه «بعد محادثات بين الخدمات الطبية لناديه والمنتخب الوطني»، وفق ما أفاد الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان.

واستدعي لاعب ريال سوسيداد سيرجيو جوميز الذي كان جزءاً من الفريق الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية، ليحل محل وليامز في المباراتين المقررتين ضد الدنمارك في مورسيا السبت ثم صربيا في قرطبة بعدها بثلاثة أيام.

وتعرض ابن الـ22 عاما الذي لعب دوراً رئيساً في قيادة إسبانيا إلى لقب كأس أوروبا، بجانب نجم برشلونة الشاب الآخر لامين يامال، لضربة خلال فوز بلباو على ألكمار الهولندي 2-0 في مسابقة «يوروبا ليج»، ما حرمه من المشاركة مع النادي الباسكي في الخسارة أمام جيرونا 1-2 الأحد في الدوري المحلي.

وتحتل إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الرابعة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية بأربع نقاط من مباراتين، وبفارق نقطتين خلف الدنمارك المتصدرة.