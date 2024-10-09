تروسار يتقمص شخصية دي بروين في بلجيكا

بروكسل (رويترز)



يأمل المهاجم البلجيكي لياندرو تروسار، في نقل مستواه الرائع مع ناديه أرسنال إلى المنتخب الوطني، بعد العودة إلى التشكيلة لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام إيطاليا وفرنسا.

ومن المتوقع أن يشغل تروسار مركز الوسط المحوري الذي عادة ما يلعبه المصاب كيفن دي بروين خلال المواجهتين في روما الخميس وأمام ضيفه فرنسا الاثنين.

وقال تروسار في مؤتمر صحفي «لم يتم مناقشة هذا الأمر مع المدرب حتى الآن، لكن الأمر سيتضح لاحقاً، ولا أعرف بعد المركز الذي سألعب فيه، لكن من الرائع دائماً أن تلعب في أفضل مركز بالنسبة لك، على سبيل المثال، في بطولة أوروبا، كان عليّ أن ألعب العديد من الأدوار».

وقال تروسار إنه يفضل اللعب على الجانب الأيسر من خط الهجوم، لكن من المتوقع أن يتولى جيريمي دوكو هذا الدور.

وفي غياب دي بروين، يبدو أن المدرب دومينيكو تيديسكو سيعتمد كثيراً على تروسار.

وفي المباريات الأخيرة مع أرسنال، بعد إصابة القائد مارتن أوديجارد، لعب تروسار بنجاح مهاجماً ثانياً، إلى جانب كاي هافرتز.

وقال تروسار «أشعر أنني بحالة جيدة، هل هذه أفضل مستوياتي على الإطلاق؟ لا أجرؤ على قول ذلك، ولكنني أعتقد أنني أؤدي بشكل ثابت للغاية في أرسنال».

وعاد تروسار (29 عاماً) إلى المنتخب، بعد استبعاده المفاجئ من مباراتي دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي ضد إسرائيل وفرنسا.

وكان تيديسكو اتصل به مسبقاً، ليبلغه باستبعاده من المباراتين.

وقال تروسار «قال إنه يعرف قدراتي جيداً، ويريد تجربة لاعبين جدد ومنحهم بعض الخبرة، دوري الأمم الأوروبية يوفر الفرصة لذلك، وافقت على الفور، كان اتفاقاً جيداً».