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الرياضة

واين روني في مصيدة «الاتهامات الثلاثة»!

واين روني في مصيدة «الاتهامات الثلاثة»!
9 أكتوبر 2024 08:42

لندن (د ب أ)


يواجه واين روني مدرب نادي بليموث المنافس في دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم ثلاثة اتهامات من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد استخدام كلمات عدائية تجاه الحكام.

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وتذمر روني من احتساب هدف التعادل لمصلحة بلاكبيرن، في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي جمعت بينهما السبت الماضي.
وتعرض روني للطرد قبل تسجيل بليموث هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وذكر اتحاد الكرة الإنجليزي أنه تم اتهام روني باستخدام «كلمات عدائية ومهينة» ثم جاء بـ«سلوك غير ملائم وعنيف عقب طرده، ثم تكرار السلوك غير الملائم، من خلال العودة إلى ملعب المباراة.
ومنح اتحاد الكرة الإنجليزي مهلة أسبوع واحد لروني نجم مانشستر يونايتد السابق للرد على الاتهامات.

الدوري الإنجليزي
واين روني
مانشستر يونايتد
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