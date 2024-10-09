الأربعاء 9 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بالمر «أفضل لاعب» في تصويت جماهير إنجلترا

بالمر «أفضل لاعب» في تصويت جماهير إنجلترا
9 أكتوبر 2024 09:11

لندن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
كلوب يعود إلى الكرة في «منصب جديد»
واين روني في مصيدة «الاتهامات الثلاثة»!


أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اختيار كول بالمر أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2023-2024 بتصويت الجماهير.
وتفوق لاعب وسط تشيلسي «22 عاماً» على لاعب وسط ريال مدريد جود بيلينجهام الذي جاء في المركز الثاني، ومهاجم أرسنال بوكايو ساكا، الفائز بالنسختين السابقتين، الذي حل ثالثاً.
خاض بالمر مباراته الأولى مع منتخب إنجلترا في الفوز 2-صفر على أرضه أمام مالطا في نوفمبر 2023، وبلغ رصيده حالياً تسع مباريات دولية مع المنتخب الأول، بما في ذلك خمس مباريات في بطولة أوروبا 2024، وسجل هدفين في تلك الفترة.
وجاء أحد أهدافه في المباراة النهائية التي خسرتها بلاده أمام إسبانيا في برلين في يوليو الماضي، بعد أن صنع هدف الفوز لزميله أولي واتكينز في وقت متأخر من المباراة ضد هولندا في الدور قبل النهائي.
وأصبح بالمر، الذي سجل ستة أهداف في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أول لاعب من تشيلسي يفوز بالجائزة منذ أن فعلها مساعد مدرب إنجلترا الحالي آشلي كول في 2010. 

الدوري الإنجليزي
تشيلسي
كول بالمر
جود بيلينجهام
ريال مدريد
بوكايو ساكا
أرسنال
آخر الأخبار
«جائزة زايد للاستدامة» تواصل دعم الابتكارات العالمية وتعلن المرشحين النهائيين لدورة 2025
علوم الدار
«جائزة زايد للاستدامة» تواصل دعم الابتكارات العالمية وتعلن المرشحين النهائيين لدورة 2025
اليوم 12:28
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 12:18
السعودية واليابان.. «القمة النارية»
الرياضة
السعودية واليابان.. «القمة النارية»
اليوم 12:17
منصور بن زايد
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. "الكونغرس العالمي للإعلام 2024" ينطلق نوفمبر المقبل
اليوم 12:17
ظاهرة جديدة.. دبا يجمع بين صدارة «الأولى» و«الثالثة»
الرياضة
ظاهرة جديدة.. دبا يجمع بين صدارة «الأولى» و«الثالثة»
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©