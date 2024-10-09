بالمر «أفضل لاعب» في تصويت جماهير إنجلترا

لندن (رويترز)



أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اختيار كول بالمر أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2023-2024 بتصويت الجماهير.

وتفوق لاعب وسط تشيلسي «22 عاماً» على لاعب وسط ريال مدريد جود بيلينجهام الذي جاء في المركز الثاني، ومهاجم أرسنال بوكايو ساكا، الفائز بالنسختين السابقتين، الذي حل ثالثاً.

خاض بالمر مباراته الأولى مع منتخب إنجلترا في الفوز 2-صفر على أرضه أمام مالطا في نوفمبر 2023، وبلغ رصيده حالياً تسع مباريات دولية مع المنتخب الأول، بما في ذلك خمس مباريات في بطولة أوروبا 2024، وسجل هدفين في تلك الفترة.

وجاء أحد أهدافه في المباراة النهائية التي خسرتها بلاده أمام إسبانيا في برلين في يوليو الماضي، بعد أن صنع هدف الفوز لزميله أولي واتكينز في وقت متأخر من المباراة ضد هولندا في الدور قبل النهائي.

وأصبح بالمر، الذي سجل ستة أهداف في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أول لاعب من تشيلسي يفوز بالجائزة منذ أن فعلها مساعد مدرب إنجلترا الحالي آشلي كول في 2010.