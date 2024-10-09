السوبر المصري في أبوظبي.. «6 نجوم» مروا بالإمارات



معتصم عبدالله (أبوظبي)



يستعد 6 من نجوم، أندية مصر «الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك»، العودة إلى ملاعب الإمارات، مع انطلاق «كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024»، والذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم، من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتضم قوائم الأندية الأربعة، 6 أسماء معروفة مرت في أوقات سابقة على ملاعب الأندية الإماراتية، من بينهم «الثنائي» شيكابالا قائد الزمالك، ولاعب الوصل السابق، وحسين الشحات نجم الأهلي، ومحترف العين السابق، وعمرو السولية لاعب وسط الأهلي، الذي لعب مع الشعب موسم 2015-2016، بجانب «الثلاثي»، البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك الحالي وبني ياس السابق، والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميديز الحالي، والمدير الفني السابق، لبني ياس والنصر، بجانب المصري أيمن الرمادي، مدرب سيراميكا، والمدرب السابق لأكثر من 6 أندية إماراتية.

وسبق لشيكابالا قائد الزمالك، اللعب مع الوصل موسم 2012- 2013، فيما خاض حسين الشحات نجم الأهلي المصري، تجربة ناجحة مع العين بين 2018 و2019، فيما لعب السولية فترة قصيرة مع الشعب 2015- 2016.

في المقابل، يبرز في قائمة مدربي أندية «السوبر المصري 2024»، أيمن الرمادي مدرب سيراميكا، والذي صنع اسماً متميزاً في ملاعب الإمارات مع أندية خورفكان، الظفرة، دبي، الشارقة، كلباء، حتا، عجمان، والإمارات.

بدوره درب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني الحالي لبيراميدز ناديي بني ياس والنصر موسمي 2018- 2019 و2019- 2020، وحقق أفضل إنجازاته بقيادة «العميد» إلى الفوز بلقب كأس «رابطة المحترفين» موسم 2019- 2020، فيما سبق للبرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك الحالي قيادة بني ياس لفترة قصيرة موسم 2016- 2017.

وتأتي استضافة السوبر المصري، بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري بشكله الجديد 4 نسخ على التوالي، حيث فاز الأهلي بالنسخة الأولى في العام الماضي.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة 17 أكتوبر، حيث تقام 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية 19 أكتوبر، استعداداً لمباراتي النصف النهائي، وتُجري الفرق تدريبات فرعية 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي 20 أكتوبر، على استاد محمد بن زايد، الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، فيما يلتقي على استاد آل نهيان، الزمالك وبيراميدز الساعة الخامسة و5 دقائق مساءً، ثم يلتقي 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي، على استاد محمد بن زايد في الساعة التاسعة مساءً، وتقام مباراة تحديد المركز الثالث، على استاد آل نهيان الساعة الخامسة و5 دقائق مساءً.