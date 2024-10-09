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الرياضة

سكالوني يعلن موقف ميسي من قيادة الأرجنتين أمام فنزويلا

سكالوني يعلن موقف ميسي من قيادة الأرجنتين أمام فنزويلا
9 أكتوبر 2024 11:11

لندن (رويترز)
قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إن قائد الفريق ليونيل ميسي جاهز للعودة إلى التشكيلة عندما يواجه فنزويلا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، بينما تحوم شكوك حول مشاركة لاعب الوسط أليكسيس ماك أليستر.
وتعززت ثقة الأرجنتين في قدرة ميسي على المشاركة في مباراتي تصفيات كأس العالم أمام فنزويلا وبوليفيا بعد تعافي اللاعب (37 عاماً) من إصابة في الكاحل الأيمن تعرض لها خلال نهائي كأس كوبا أميركا أمام كولومبيا في يوليو.
وغاب ميسي، الذي يلعب في صفوف نادي إنتر ميامي الأميركي، عن مباراتي تصفيات كأس العالم أمام تشيلي وكولومبيا.
وقال سكالوني للصحفيين: «ميسي بخير، لعب عدة مباريات لفريقه في الأسابيع الأخيرة، بعد عدم استدعائه للمنتخب في المرة الأخيرة، وهو ما اتفقنا عليه، لأنه كان بحاجة إلى التعافي».
وأضاف: «ليو يتدرب مع الفريق وهو جاهز للانضمام للتشكيلة لمواجهة فنزويلا التي ستكون منافساً قوياً».
واستبدل ماك أليستر لاعب ليفربول في الشوط الثاني، خلال فوز النادي 1-0 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع.
وقال سكالوني: «يتدرب ماك أليستر بمفرده، سنرى ما إذا كان سيشارك في المباراة الأولى، في الوقت الحالي، لم يتمكن من الانضمام إلينا، وسنتخذ القرار بشأن ما إذا كان سيشارك، أو سيجلس على مقاعد البدلاء، يجب أن نتوخى الحذر في حالته، خاض العديد من المباريات.. نأمل ألا نخسر المزيد من اللاعبين، لأن الوضع قد يتغير لاحقاً».

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