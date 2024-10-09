جريليش: بإمكان الجميع تخيّل مدى صدمتي!

لندن (د ب أ)



مازال جاك جريليش يعتقد أنه كان ينبغي على جاريث ساوثجيت أن يضمه لقائمة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، التي شاركت في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، ولكنه يشعر بالحب تحت قيادة لي كارسلي، المدير الفني المؤقت للمنتخب.

وكان جريليش «29 عاماً» من بين أبرز اللاعبين الذين تم استبعادهم من قائمة المنتخب الإنجليزي في البطولة التي استضافتها ألمانيا في الصيف، حيث كان ضمن قائمة الفريق التي تأهلت إلى نهائي «يورو 2020»، وأيضاً ضمن القائمة التي وصلت لدور الثمانية بكأس العالم 2022 .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن جريليش كان حزيناً للغاية من استبعاده من القائمة الموسعة التي سبقت البطولة، ولا يزال قرار ساوثجيت عالقاً في ذاكرته.

وقال جناح مانشستر سيتي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «أعتقد أن بإمكان الجميع تخيّل مدى صدمتي».

وأضاف: «ذكرت هذا من قبل وقلت إنها كانت على الأرجح واحدة من أصعب الفترات في حياتي، وتحديداً في كرة القدم». وقال: «ولكني أعتقد أنه عندما تكون في مثل هذا الموقف يجب أن تحاول تحويله لشيء إيجابي، وأن تفعل كل ما في وسعك للعودة بشكل أقوى وأفضل، من الواضح أنني ما زلت أعمل على هذا الآن».

وأضاف: «شعرت أنني لم أقدّم أفضل موسم لي، تنظر إلى بعض اللاعبين في نفس مركزي، مثل فيل فودين، أنتوني جوردون، وجارود بوين، هؤلاء، سجلوا الكثير من الأهداف، وهو أمر اتفق معه بنسبة مئة بالمئة».

وقال: «ولكني أعرف أن اللعبة لا تتعلق بالأهداف فقط، أعتقد أنني قدمت أكثر من الأهداف للفريق، وأعتقد أنك بحاجة للقليل من التوازن في كل مركز، وأنا أصنف نفسي لاعباً يملك خبرة كبيرة، لعبت في الكثير من المباريات الكبرى، نهائي دوري الأبطال، نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فزت بالكثير من الألقاب الآن».

وأضاف: «ما زلت أعتقد أنه كان ينبغي أن يتم ضمي للقائمة، ولكن للأسف هذا لم يحدث».

وأعيد استدعاء جريليش في أول قائمة اختارها كارسلي، بعدما جاءت بدايته واعدة مع مانشستر سيتي، وشارك أساسياً في أول مباراتين للمنتخب الإنجليزي في دوري أمم أوروبا. وظهر بشكل رائع أمام منتخب إيرلندا، الذي لعب له على مستوى الشباب، قبل أن يختار اللعب للمنتخب الإنجليزي، كما أنه سجل هدفاً في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي 2- صفر.

وقال جريليش: «أردت المجيء إلى هنا، والتدرب بشكل جيد، واللعب بشكل جيد، أشكر المدرب، لي كارسلي، لمنحه الفرصة لي وثقته بي، كان هذا يعني لي الكثير».

وأضاف: «على مدار مسيرتي، لعبت تحت مدربين أظهروا الثقة بي، وتواصلوا معي بالطريقة التي تواصل معي بها في المعسكرين الأخيرين، هذا ساعدني كثيراً».

وقال: «هذا يجعلني أشعر أن المدرب يقدرني، ولا يمكنني التحدث عنه بما يكفي».

ورفض جريليش مقارنة المعسكرات أثناء تولي ساوثجيت تدريب المنتخب الإنجليزي، بالفترة الحالية التي يتولى فيها كارسلي تدريب الفريق، ولكنه قال: إنه «شعر بالكثير من الحب والكثير من الثقة» من المدرب المؤقت.