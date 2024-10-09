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الرياضة

سينر يتفادى «السيناريو المؤلم» في شنغهاي

سينر يتفادى «السيناريو المؤلم» في شنغهاي
9 أكتوبر 2024 11:47

 
شنغهاي (أ ف ب)

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تفادى الإيطالي يانيك سينر، المصنّف أول عالمياً، تكرار سيناريو الخروج أمام الأميركي بن شيلتون في ثمن نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في التنس، وتغلب عليه بصعوبة 6-4 و7-6 ليبلغ ربع نهائي.
وكان شيلتون السادس عشر قد تغلب على سينر العام الماضي في الدور ذاته في شنغهاي، إلّا أن الإيطالي ثأر لخسارته وخرج فائزاً في ساعة و28 دقيقة.
وكسر سينر إرسال منافسه في الشوط التاسع من المجموعة الأولى، قبل أن يحسم الثاني في الشوط الفاصل «تاي بريك».
قال الإيطالي: «لقد كان الأمر صعباً للغاية، لا تسيطر كثيراً عندما تلعب ضده، حاولت فقط أن أبقى قوياً من الناحية الذهنية».
ولم تكن حال الروسي دانييل مدفيديف الخامس أفضل، إذ عانى بدوره للفوز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7-6 و6-3، وبلوغ ربع النهائي.
ويلعب لاحقاً الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثانياً الذي تغلب على سينر في نهائي دورة الصين المفتوحة قبل أسبوع، بالإضافة إلى الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل شنغهاي أربع مرات، والألماني ألكسندر زفيريف الثالث.

التنس
الصين
يانيك سينر
كارلوس ألكاراز
مدفيديف
نوفاك ديوكوفيتش
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