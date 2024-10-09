السعودية واليابان.. «القمة النارية»



الرياض (أ ف ب)



تخوض اليابان امتحانين صعبين، الخميس والثلاثاء، أمام مضيفتها السعودية وضيفتها أستراليا، بعد بدايتها الصاخبة في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، فيما تتركز الأنظار على مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية.

بعد فوزين ساحقين على الصين 7-0 والبحرين 5-0، يحلّ رجال المدرب هاجيمي مورياسو على المنتخب السعودي في جدة، ضمن المجموعة الثالثة.

واستهلت السعودية الدور الثالث بتعادل مخيب مع ضيفتها إندونيسيا 1-1، ثم فازت بالرمق الأخير على أرض الصين 2-1، ما عزز الضغوط على مدربها الإيطالي روبرتو مانشيني.

مانشيني الذي أخفق في قيادة «الأخضر» أبعد من دور الـ16 في كأس آسيا مطلع السنة، لم يستدع مدافع الهلال علي البليهي، ويغيب عن تشكيلته لاعب الوسط محمد كنو، والحارس محمد العويس.

وبحال تخطي اليابان عقبتيها المقبلتين، ستقطع بطلة آسيا أربع مرات شوطاً كبيراً، وفي وقت مبكر، نحو ضمان تذكرتها الثامنة توالياً إلى كأس العالم.

وتوزعت المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني على ثلاث مجموعات، يتأهل البطل والوصيف بعد عشر جولات ممتدة حتى يونيو 2025.

ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق عالمي.

وفي المجموعة عينها، تستقبل البحرين نظيرتها إندونيسيا، بهدف نسيان خسارتها القاسية في عقر دارها أمام اليابان، وذلك بعد فوز بالغ الأهمية افتتاحاً على أرض أستراليا 1-0.

كما تستضيف أستراليا الصين في أديلايد، في أول مباراة لمدربها الجديد توني بوبوفيتش، بديل جراهام أرنولد الذي تنحى عن «سوكروز»، إثر بداية مخيبة حصد فيها نقطة أمام البحرين وإندونيسيا.

وتخطف مواجهة الأردن وصيف بطل آسيا مع ضيفه الكوري الجنوبي الأضواء، في ظل سعي الأول نحو بلوغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بينما يسعى المنتخب الكوري إلى ضرب عصفورين بحجر واحد: رد الاعتبار من «النشامى» الذين فازوا عليه 2-0 في نصف نهائي كأس آسيا، وخطف صدارة المجموعة الثانية، حيث يتساوى المنتخبان مع العراق بأربع نقاط.

وتعادل الأردن مع الكويت 1-1 ثم فاز على فلسطين 3-1، فيما سقطت كوريا بفخ التعادل السلبي على أرضها أمام فلسطين قبل أن تعود فائزة من عُمان 3-1.

وفيما يغيب قائد كوريا الجنوبية ونجم توتنهام الإنجليزي سون هيونج-مين عن مباراتي الأردن والعراق، بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، فإن نجمي الأردن موسى التعمري (مونبيلييه الفرنسي) ويزن النعيمات (العربي القطري) يسابقان الزمن لضمان المشاركة، إذ تعرض التعمري لإصابة في الكاحل أمام الكويت والنعيمات لكسر أمام فلسطين.

وتبحث فلسطين عن تحقيق فوزها الأول، لتعزز حظوظها ببلوغ المونديال للمرة الأولى، عندما تلاقي مضيفها العراق، فيما تخوض عُمان متذيلة الترتيب بخسارتين مباراتها الأولى مع مدربها الجديد رشيد جابر بديل التشيكي ياروسلاف شيلهافي، عندما تستضيف الكويت في مسقط.

وفي المجموعة الأولى، تعيش قطر تحت وطأة ضغوط هائلة قبل مواجهتي قيرغيزستان، بعد بداية متواضعة.

وسقط بطل آخر نسختين من كأس آسيا أمام الإمارات 1-3 فيما لم يحقق أفضل من التعادل 2-2 أمام كوريا الشمالية على أرضها الافتراضية في لاوس.

بات في مركز خامس مفاجئ ضمن المجموعة الثالثة، بفارق خمس نقاط عن المنتخبين الأوزبكي والإيراني المتصدرين بالعلامة الكاملة، فأصبح مطالباً بتغيير الصورة وتصحيح المسار.

وعاد المدافع خوخي بوعلام بعد غياب منذ كأس آسيا الأخيرة، والظهير عبد الكريم حسن بعد استبعاد بقرار من الاتحاد وانفصال دراماتيكي عن ناديه الأسبق السد.

ويتطلع منتخب الإمارات إلى تعويض خسارته أمام إيران 0-1 في الجولة الماضية، عندما يستضيف كوريا الشمالية في العين، وبدأ «الأبيض» التصفيات بشكل قوي، بفوزه على قطر 3-1 في الدوحة.

وفي المجموعة عينها، تحلّ إيران على أوزبكستان التي لم تتأهل في تاريخها، في مباراة فض الصدارة بعد تحقيقهما فوزين في مباراتين.