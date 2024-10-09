بوجبا مطلوب في مارسيليا!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن خفّضت المحكمة الرياضية عقوبة إيقاف النجم الفرنسي بول بوجبا «31 عاماً» لاعب يوفنتوس الإيطالي من 4 سنوات إلى 18 شهراً فقط، أصبح بمقدور نجم بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، العودة للمستطيل الأخضر، اعتباراً من مارس 2025.

غير أن بوجبا سقط من حسابات يوفنتوس، الذي يتجه نحو فسخ التعاقد معه في أقرب فرصة، واعترف تياجو موتا المدير الفني لليوفي بأنه لم يعد يرغب في وجود بوجبا في الفريق، وإن كان قال عنه في الوقت نفسه إنه لاعب كبير، ولكنه لم يلعب منذ فترة طويلة.

وذكرت مصادر صحفية إيطالية أن بوجبا أصبح مرغوباً في سوق الانتقالات، وأنه تلقى عروضاً من بعض أندية الدوري الأميركي.

ورغم سعادة بوجبا البالغة بقرار تخفيض عقوبة الإيقاف، إلا أنه صُدم في رد فعل ناديه الإيطالي، الذي أبدى انزعاجه الشديد لقرار المحكمة الرياضية بتخفيض العقوبة، لأن معناه أن يعود بوجبا للحصول على راتبه بالكامل «11 مليون يورو»، بينما كان النادي قد خفض راتبه، خلال الإيقاف، إلى 2000 يورو فقط في الشهر، وبدأ يوفنتوس بالفعل خطوات فسخ التعاقد، لأن ميزانيته لم تعد تسمح بدفع راتب بوجبا الكبير.

ويستأنف بوجبا التدريبات اعتباراً من يناير المقبل، ليكون جاهزاً عند انتهاء مدة إيقافه في شهر مارس.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» أن بعض الأندية التي تلعب في الدوري الأميركي تسعى للحصول على خدماته، بينما أكدت مصادر صحفية فرنسية أن بوجبا في طريقه للعودة إلى فرنسا بعد 15 عاماً من رحيله أول مرة، وتحديداً إلى أوليمبيك مارسيليا.

وإذا صدقت المعلومات التي نشرها الصحفي مالك تراوري الذي يعمل في قناة «كانال بلوس»، و«سبورت أفريقيا»، فإن هناك مباحثات متقدمة جداً بين اللاعب وبين إدارة مارسيليا من أجل التعاقد معه، اعتباراً من أول يناير المقبل، لينضم إلى أدريان رابيو مواطنه وزميله السابق في منتخب «الديوك»، وأيضاً إلى الجناح الإنجليزي ميسون جرينوود، الذي سبق أن شاركه «غرفة الملابس» في مانشستر يونايتد.

بدأ بول بوجبا،المولود في 15 مارس 1993، مسيرته الاحترافية في سن صغيرة مع مانشستر يونايتد موسم 2011-2012، ومنه إلى يوفنتوس من 2012 إلى 2016، ليعود مرة أخرى إلى اليونايتد في 2022، ثم استقر به المقام في يوفنتوس مجدداً حتى الآن.

لعب بوجبا لمنتخبات الشباب تحت 16 و17 و18 و19 و20 سنة، وانضم إلى المنتخب الأول في 2013.