لائحة تراخيص أندية دوري «الأولى» تشترط 6 معايير

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

دخلت لائحة ترخيص أندية الدرجة الأولى للدورة 2025-2026، حيز التنفيذ، من خلال ورشة عمل شرح تحديثات اللائحة، والتي نظمها اتحاد الكرة على مدار يومين، في الوقت الذي حددت فيه اللائحة غداً الخميس، موعداً لطلبات الأخطار من الأندية بنية التقدم للحصول على الترخيص.

وتُعد «لائحة الترخيص»، إلزامية على جميع الأندية الراغبة في المشاركة في مسابقات دوري الدرجة الأولى، وتتضمن 6 معايير أساسية تشمل «الرياضية، البنية التحتية، الموظفين والإدارة، القانونية، المالية، التسويق والترويج».

ويجري توزيع أندية «الدرجة الأولى» حسب التراخيص الممنوحة، على ثلاث فئات «الذهبية، الفضية، البرونزية»، وذلك بناءً على القدرات والإمكانيات والمشاركات السابقة لأندية الأولى، بعدما ارتفعت معايير لائحة التراخيص إلى 66 معياراً في الدورة الحالية، مقارنة بـ 37 معياراً في الدورة الماضية.

وتُصنف المعايير الخاصة بلائحة التراخيص إلى ثلاث فئات منفصلة، الأولى «معايير إلزامية» من شأن عدم الالتزام بها عدم منح الترخيص، والحرمان من المكافآت المخصصة من اتحاد الكرة، فيما تعد «الفئة الثانية» إلزامية لتحسين أداء الأندية، ولكنها غير مؤثرة في الحصول على الترخيص، فيما تُصنف «الفئة الثالثة» من المعايير بكونها «معايير أفضل الممارسات»، ولا ينطوي على عدم الالتزام بها مخالفات.

وتخدم لائحة تراخيص أندية الأولى، 7 أهداف أساسية تشمل، إضافة قيمة سوقية إلى الدوري، وسد الفجوة بين دوري المحترفين والأولى، وزيادة مستوى التنظيم الإداري والمالي، وحماية مصداقية ونزاهة المسابقات، وتحسين القدرة الاقتصادية والمالية ومراقبة الأداء المالي العادل، ورفع مستوى الإدارة والتنظيم لمقدمي الترخيص، وترقية البنية التحتية الرياضية، لتوفير ملاعب مجهزة وآمنة للجمهور ووسائل الإعلام.

ويمهد استيفاء معايير لائحة التراخيص في دوري «الأولى»، الطريق أمام الأندية الاستفادة من عائدات برنامج «الامتياز الرياضي»، والذي أعلن عنه الاتحاد قبل انطلاق الموسم الحالي، والذي يتضمن تخصيص 12.5 مليون درهم كدعم مادي سنوي للأندية، حيث اشترط الاتحاد مشاركة الأندية في نظام التراخيص لأندية الدرجة الأولى.

ويتضمن برنامج «الامتياز الرياضي»، الذي يأتي في إطار مساعي اتحاد الكرة للارتقاء بعمل الأندية، ورفع كفاءتها وتحفيزها على المنافسة، ثلاثة بنود رئيسة، تشمل الترتيب النهائي للأندية في مسابقة الدوري، ويختص البند الثاني بدعم الكوادر الفنية الوطنية العاملة في قطاع المراحل السنية للأندية، فيما يرتبط البند الثالث بالمسؤول الطبي في أندية الأولى.