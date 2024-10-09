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الرياضة

مارتينيز يدرب متذيل «الأولى» في إسبانيا!

مارتينيز يدرب متذيل «الأولى» في إسبانيا!
9 أكتوبر 2024 13:39

 
مدريد (رويترز)

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أعلن لاس بالماس، متذيل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، تعيين دييجو مارتينيز، مدرب إسبانيول السابق، مدرباً جديداً للفريق حتى يونيو 2025.
ويتضمن العقد بنداً يسمح بالتمديد لموسم إضافي إذا تجنب النادي الهبوط.
ويأتي تعيين مارتينيز (43 عاماً)، بعد انفصال لاس بالماس عن مواطنه الإسباني لويس كاريون.
ولم يحقق النادي أي فوز حتى الآن في الدوري هذا الموسم، إذ تعادل في ثلاث مناسبات، وخسر ست مباريات من أصل تسع خاضها.
وقال لاس بالماس في بيان: «مع أكثر من 100 مباراة في الدوري الإسباني، يتمتع مدرب لاس بالماس الجديد أيضاً بخبرة في المسابقات الأوروبية، إذ قاد غرناطة وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي».
وسيلعب لاس بالماس مع فالنسيا صاحب المركز 18 في 21 أكتوبر. 

الدوري الإسباني
الليجا
لاس بالماس
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