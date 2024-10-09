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الرياضة

ماكلروي يدافع عن «الدلة» في الإمارات

ماكلروي يدافع عن «الدلة» في الإمارات
9 أكتوبر 2024 13:56

 
أبوظبي (الاتحاد)

يدافع روري ماكلروي عن لقب بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» التي تقام في نادي الإمارات للجولف التاريخي، من 16 إلى 19 يناير 2025، بهدف رفع كأس «الدلة» الأيقوني كما فعل عام 2024.وتتزايد الإثارة بين عشاق الجولف، حيث يسعى المصنف الثالث عالمياً لأن يصبح أول لاعب على الإطلاق، يحقق الفوز ببطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» 5 مرات، بعد فوزه باللقب أعوام 2009 و2015 و2023 و2024، ويسعى ماكلروي لرفع كأس «الدلة» للمرة الثالثة على التوالي والخامسة إجمالاً.
ومن خلال الإعلان مرة أخرى عن التزامه بالمشاركة في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، يتصدر ماكلروي قائمة تضم أسماءً عالمية، من أفضل لاعبي الجولف في الحدث الذي يقام في سلسلة رولكس المرموقة، ضمن «روزنامة» جولة دي بي ورلد «السباق إلى دبي» عام 2025، وتبلغ جوائز البطولة 9 ملايين دولار.
قال ماكلروي: «سعيد بالعودة إلى نادي الإمارات للجولف للمشاركة في النسخة المقبلة عام 2025، وأستمتع بخوض منافسات البطولة، ومواصلة مسيرتي هنا، وإضافة لقب خامس سيكون أمراً متميزاً، وطريقة مثالية لبدء عام 2025، الدعم الذي نحصل عليه في دبي رائع دائماً، إنه ملعب خلاب مع أجواء رائعة، وأتطلع إلى البطولة التنافسية».

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ويأتي الإعلان مع فتح باب بيع التذاكر رسمياً للحدث الذي يقام العام المقبل، مع توفر تذاكر الدخول العامة المجانية، ومجموعة من باقات الضيافة بخصومات الحجز المبكر عبر الموقع الإلكتروني.
استمتع مشجعو بطولة العام الماضي بنهاية مثيرة، حيث دخل ماكلروي إلى جولتي عطلة نهاية الأسبوع، وهو متأخر بفارق عشر ضربات، قبل أن يسجل 63 ضربة بشكل مذهل في الجولة الثالثة، ويحجز مكانه في المجموعة النهائية في اليوم الختامي.
كما حوّل تأخره بضربتين إلى تقدم بأربع ضربات قبل ست حفر من نهاية الجولة الأخيرة، بما في ذلك ضربات البيردي عند الحفرتين الثامنة والتاسعة، وهما من أصعب الحفر في نادي الإمارات للجولف، فاز اللاعب الأيرلندي الشمالي بفارق ضربة واحدة، ورفع كأس «الدلة» للمرة الرابعة، متجاوزاً الألقاب الثلاثة التي حققها إيرني إلس.

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