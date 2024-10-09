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الرياضة

كلباء يخوض «ودية» في «أيام الفيفا»

كلباء يخوض «ودية» في «أيام الفيفا»
9 أكتوبر 2024 14:21

 
فيصل النقبي (كلباء) 

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وضع الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء خطة الإعداد في فترة التوقف الحالية «أيام الفيفا»، حيث منح اللاعبين راحة لعدة أيام، قبل التجمع مرة أخرى، والتخطيط لتدريبات صباحية ومسائية، من أجل الإبقاء على اللياقة الذهنية والفنية للاعبين، استعداداً للاستحقاقات القادمة. 
ورغم غياب الدوليين عن الفريق، إلا أن أهم عناصر الفريق موجودة حالياً، ما يمنح المدرب مزيداً من العمل على تقوية الخطط الفنية، كما يلعب كلباء «ودية» يتم اختيارها بعناية، لتساعد اللاعبين على التجهيز الأمثل للمنافسات. 
وأكد محمد الزعابي، مدير الفريق، أن «النمور» وضع خطة جيدة للاستفادة من التوقف، خاصة أن الفريق قدم مستويات جيدة في الجولات الماضية، من «دوري أدنوك للمحترفين» وحصد انتصارين على التوالي، ووصل المدرب إلى «التوليفة» المناسبة التي يبني عليها خطته الفنية». 
وأضاف: «نلعب ودية أو أكثر خلال التوقف، في حال الحاجة إلى ذلك، حتى يبقى اللاعبون في أجواء المباريات والاستعداد الجيد للمواجهة المهمة في كأس رئيس الدولة والتي تجمعه مع البطائح عقب التوقف».

دوري أدنوك للمحترفين
كأس رئيس الدولة
رازوفيتش
البطائح
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