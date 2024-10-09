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الرياضة

مدة غياب أليسون تصدم ليفربول

مدة غياب أليسون تصدم ليفربول
9 أكتوبر 2024 14:31

 
لندن (د ب أ)

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تلقى فريق ليفربول، الإنجليزي لكرة القدم، ضربة موجعة، حيث بات من المتوقع أن يغيب الحارس البرازيلي أليسون بيكر لمدة ستة أسابيع.
وتعرض أليسون «32 عاماً» لإصابة في أوتار الركبة، خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول على كريستال بالاس، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، حيث غادر الملعب قبل نهاية المباراة بـ11 دقيقة.
وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن الفحوص التي خضع لها الحارس الدولي البرازيلي، أظهرت أنه على الأرجح أنه لن يكون جاهزاً للمشاركة في المباريات حتى بعد روزنامة المباريات الدولية الشهر المقبل.
وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون جاهزاً للمشاركة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بداية من مباراة ساوثهامبتون، المقرر إقامتها 24 نوفمبر.
وجاء هذا الخبر في وقت سيئ بالنسبة لفريق ليفربول، بقيادة آرني سلوت، حيث تنتظره مباريات قوية أمام تشيلسي وأرسنال هذا الشهر، كما يخوض مباراتين قويتين في دوري أبطال أوروبا أمام لايبزج وباير ليفركوزن.
ويتوقع أن يشارك كويمين كيليير، الذي غاب عن مباراة كريستال بالاس بسبب المرض، بشكل أساسي لحين عودة بيكر.
وسبق لكيليير أن تولى حراسة عرين ليفربول في الموسم الماضي، عندما غاب بيكر شهرين بسبب إصابة في أوتار الركبة.

البرازيل
الدوري الإنجليزي
ليفربول
أليسون بيكر
كريستال بالاس
أرني سلوت
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