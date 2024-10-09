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الرياضة

التعمري يغيب عن الأردن أمام كوريا الجنوبية

التعمري يغيب عن الأردن أمام كوريا الجنوبية
9 أكتوبر 2024 14:59

عمان (أ ف ب)
أكد جمال سلامي المدير الفني لمنتخب الأردن غياب نجم وهداف «النشامى» موسى التعمري عن المواجهة أمام كوريا الجنوبية غداً الخميس في استاد عمّان الدولي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأشار السلامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إلى أن التعمري مهاجم مونبلييه الفرنسي يتدرب بشكل منفرد منذ التحاقه بالمنتخب، في حين أنّ جميع اللاعبين الآخرين جاهزون للمباراتين امام كوريا وسلطنة عمان بعدها بخمسة أيام في عمان بما فيهم يزن النعيمات، الذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام فلسطين.
ونوه السلامي لوجود لاعبين آخرين يستحقون التواجد في المنتخب ويمكنهم تعويض غياب التعمري، وأبرزهم أحمد العرسان الذي انضم أخيراً إلى تشكيلة النشامى، ومؤكداً أنه المسؤول الأول عن اختيار اللاعبين.

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