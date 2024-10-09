المرزوقي ينافس نخبة «فرسان العالم» على جائزة أفضل نجم صاعد



سويسرا (وام)



أعلن الاتحاد الدولي للفروسية قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل «نجم صاعد» لعام 2024، من جميع أنحاء العالم، يتقدمهم عمر عبدالعزيز المرزوقي، البطل الإماراتي في قفز الحواجز.

وانطلقت عملية التصويت لاختيار الفائزين 3 أكتوبر الحالي، وتختتم الأحد المقبل، تمهيداً لاعتماد النتائج والإعلان عن الفائز في 13 نوفمبر المقبل.

ويعد المرزوقي «21 عاماً» أول فارس إماراتي ينافس على هذه الجائزة العالمية في الفئة العمرية بين 14 و21 عاماً، إثر نجاحات كبيرة حققها على الصعيد الدولي آخرها فوزه على صهوة «إنجوي دي لا ميور» بشوط بطولة الفحول، ضمن منافسات بطولة العالم للخيول الصغيرة فئات 5، و6، و7 سنوات في بلجيكا الشهر الماضي.

كما حقق المرزوقي العديد من الإنجازات العالمية، أبرزها فضية أولمبياد الشباب 2018 في الأرجنتين، وفضية وبرونزية الفردي والفرق في «النسخة 19» من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانجتشو الصينية، والتأهل التاريخي إلى أولمبياد باريس في المنافسات التأهيلية بالعاصمة القطرية الدوحة 2023، وأنهى مشاركته الأولمبية ضمن أفضل 19 فارساً وفارسة في العالم.