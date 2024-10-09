«شاطئية كلباء» تعتمد تحضيرات النسخة الرابعة

الشارقة (الاتحاد)

تواصلت تحضيرات النسخة الرابعة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية، التي تقام برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، خلال نوفمبر المقبل، حيث عقدت اللجنة المنظمة للدورة اجتماعها الدوري برئاسة عبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة، وقررت إعلان تفاصيل النسخة الجديدة في مؤتمر صحفي مطلع الشهر المقبل، كما قررت إنشاء حساب للدورة على منصة «إنستجرام»، والتنسيق مع اللجنة الفنية لحصر العدد النهائي للمسابقات وجدولها الزمني، وقائمة الفعاليات المصاحبة، واعتمدت فتح باب التسجيل، اعتباراً من الأول من أكتوبر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاتحادات الرياضية.

كما اطلعت اللجنة على ترتيبات وفقرات برنامج حفل الافتتاح، والتقارير المفصلة للتحضيرات الإعلامية والتسويقية واللوجستية المختلفة، والشروط واللوائح المنظمة للمسابقات، ومن ثم قام أعضاء اللجنة بزيارة ميدانية لمسرح الحدث على شاطئ كلباء وتفقدت التحديثات التي جرت بالموقع، وراجعت توزيع الملاعب والمنصة الرئيسة، والمرافق والخدمات المتوفرة للجمهور.

وعقب الاجتماع، صرح عبدالملك جاني بأن التحضيرات تعد بدورة استثنائية تحافظ على كل المكتسبات التي تحقق في النسخ الماضية، وتضيف إليها المزيد من أسباب الإثارة والمتعة للجمهور الذي بات ينتظرها ويتابعها بشوق من عام إلى عام في درة الساحل الشرقي، وأبدى رضاه عن كل الترتيبات التي قامت بها اللجان الرئيسة والفرعية، وقال إن اللجنة ستحرص على إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الرياضيين في مسابقات ألعابها.

عُقد الاجتماع بمقر نادي كلباء، بحضور المستشار الدكتور عمر بن حنيفة نائب رئيس اللجنة، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الدورة وأعضاء اللجنة، ورؤساء اللجان الفرعية، وأعضاء مكتب الإشراف العام، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً أخيراً قبل انعقاد المؤتمر الصحفي لوضع اللمسات الأخيرة على تحضيرات الدورة التي أصبحت مهرجاناً سنوياً في كلباء.