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الرياضة

«سيدات أبوظبي» إلى ربع نهائي «الآسيوية»

«سيدات أبوظبي» إلى ربع نهائي «الآسيوية»
9 أكتوبر 2024 16:16

أبوظبي (الاتحاد)

تأهل فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة لمرحلة ربع نهائي دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للسيدات لموسم 2024-2025، بتعادله أمس مع فريق صباح الماليزي 2-2، وذلك في ختام مباريات تصفيات المجموعة الأولى الحديدية، التي احتضنها ملعب هانكو الرياضي بمدينة ووهان الصينية، رافعاً رصيده إلى 5 نقاط وصيفاً في كل الأحوال، بينما للفريق الكوري 4 نقاط، ووهان الصيني 3 نقاط، مما يعني تأهل فريق نادي أبوظبي في كل الأحوال، وهو في المركز الثاني، ليبقى صراع البطاقة الثانية بين فريقي هيونداي ستيل ريد إينجلز الكوري الجنوبي، ووهان جيانجهان الصيني مستضيف تصفيات المجموعة الآسيوية الأولى، فيما ودّع فريق صباح الماليزي التصفيات برصيد نقطة واحدة.
وتقام منافسات مرحلة المجموعات التي تأهل لها فريق نادي أبوظبي الرياضي من دون هزيمة يومي 22 و23 مارس، فيما تقام مباريات نصف النهائي، والمباراة الختامية من 21 إلى 24 مايو المقبل.
سجل هدفي فريق أبوظبي رشيدة إبراهيم وتي تي، بعد أن تقدم الفريق الماليزي بهدفه عن طريق اليابانية المحترفة سارا نتان، ونجح الفريق في تنظيم صفوفه ليتعادل ويتقدم 2-1، إلا أن الفريق الماليزي استطاع أن يدرك التعادل في الدقيقة 77 واستبسل فريق نادي أبوظبي، ومن خلفه حارسه المرمي المتألقة البرازيلية جين بوينو، ليحافظ على النتيجة، على الرغم من إرهاق المباريات المضغوطة، ليحصل على بطاقة التأهل الآسيوية، ممثلاً للفرق العربية.

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مثل فريق نادي أبوظبي الرياضي أمام فريق صباح الماليزي كل من جين بوينو في حراسه المرمى، روان الحمادي كابتن الفريق، فاطمة الحوسني، لارا إيفانوسا، فاطمة المرزوقي، سيلينا نياما، نوف فلاح، يوجينيا كركر، غنيمة الزعابي، ليديا كامبراه، رشيدة إبراهيم، طرفه الغافري، ونعيمة إبراهيم. وأدار المباراة الطاقم المكون من المحكّمة التايلاندية سوبري تيستوميا، بمساعدة مواطنتها سوبوان هينتونج، وشودن تشيرينج (بوتان)، والإيرانية ماشا قورباني. 

 

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