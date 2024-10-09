مفاجآت في الأهلي المصري قبل «سوبر أبوظبي»

علي معالي (أبوظبي)

تعيش جماهير النادي الأهلي المصري حالة من الترقب في الفترة الحالية، قبل انطلاق السوبر المصري في أبوظبي، على أمل تعديل الصورة وتعويض خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

ويبدو أن هناك العديد من المفاجآت المرتقبة داخل صفوف القافلة الحمراء، من أجل استعادة التوازن، حيث يفكر المدرب السويسري مارسيل كولر في إجراء بعض التعديلات في تشكيلة الفريق في البطولة المقبلة، بعد تراجع مستوى عدد كبير من النجوم الذين وضع فيهم الثقة الكبيرة وخذلوه أمام الزمالك.

وفي السوبر المحلي المقرر إقامته في أبوظبي خلال الفترة من 20 حتى 24 من أكتوبر الجاري، سيكون محمد مجدي أفشه هو أحد أهم محاور هذه المفاجأة التي يجهزها كولر، مع التفكير في كيفية تعويض غياب محمد هاني، الذي يسبب أزمة للمدرب خاصة وأن عمر كمال لم يظهر بالمستوى الذي يجعله أساسياً في حسابات كولر، مع ابتعاد أكرم توفيق عن هذا المركز منذ فترة.

وتستخدم إدارة الكرة في الأهلي قرارها السابق بمعاقبة كل لاعب بخصم 200 ألف جنيه، بعد ضياع السوبر الأفريقي، ومحاولة اللعب على وتر جديد بالتأكيد على أنه في حال الفوز بالسوبر المحلي، سيتم رفع العقوبة الأخيرة وإضافتها لمكافآت السوبر المحلي، ويستغل كولر مباراة الجمعة الودية ضد حرس الحدود لتجهيز الفريق بالصورة المطلوبة فنياً ومعنوياً.