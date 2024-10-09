سابالينكا تحتفل بـ «اليوبيل الذهبي»



ووهان (أ ف ب)



بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة الثانية عالمياً الدور ثمن النهائي من دورة ووهان الصينية للتنس حاصدة فوزها الـ 50 هذا الموسم على حساب التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-4 و6-4.

وتبحث سابالينكا عن تقليص الفارق مع البولندية إيجا شفيونتيك متصدرة التصنيف العالمي للسيدات، في ظل غياب الأخيرة عن الدورة، إثر انفصالها عن مدربها في الأعوام الثلاثة الماضية توماش فيكتوروفسكي.

وستكون الفرصة سانحة للبيلاروسية لتضييق الخناق على شفيونتيك، في حال حققت نتيجة إيجابية في ووهان، حيث من المتوقع أن يشتعل الصراع بينهما في بطولة «دبليو ايه تي» الختامية المقررة في العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل.

وعلّقت سابالينكا عن خصومتها مع شفيونتيك قائلة «وجود هذه الخصومة مع إيجا هو شيء كبير جداً للتنس، وشيء مطلوب جداً، برأيي، لتنس السيدات».

وتابعت سابالينكا التي ستواجه الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا في الدور ثمن النهائي «استمرار هذه المنافسة سيكون أمراً جيداً للتنس».

وكانت سابالينكا (26 عاماً) أمضت ستة أسابيع في صدارة التصنيف العالمي العام الماضي، ورأت أن استعادة المركز الأول «من أكبر أهدافها».

وقالت عن شفيونتيك «آمل أن تتوصل إلى حل في قضية المدرب وأن تعود إلى النهائيات وهي في أفضل حالاتها، وآمل أن نتواجه وجهاً لوجه في معركة على المركز الأول في التصنيف العالمي».

وواصلت الأميركية كوكو جوف عروضها القوية، بعد فوزها بدورة بكين الأحد، وتمكنت من تخطي البلغارية فيكتوريا توموفا 6-1 و6-2.

وانتزعت جوف فوزها السابع توالياً وستواجه في الدور المقبل الأوكرانية مارتا كوستيوك (13).

وقالت جوف «أنا متعبة بعض الشيء من الناحية الذهنية والجسدية، لأكون صادقة، لكن عندما دخلت الملعب، شعرت بأنني بخير».

كما فازت الأميركية جيسيكا بيجولا المصنّفة ثانية في الدورة ووصيفة بطلة فلاشينج ميدوز على الروسية أناستازيا بوتابوفا بعد انسحاب الأخيرة بسبب الإصابة، في حين كانت بيجولا متقدمة 6-2 و2-0.

وودعت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة ويمبلدون المنافسات بخسارتها أمام الأميركية هايلي بابتيست (102) 6-3 و7-5 في 94 دقيقة.

وفازت الصينية جنج كينوين الخامسة على الرومانية جاكلين كريستيان 6-2 و6-4.